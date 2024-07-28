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勞工部稱找不到人 續扣押賓州工人欠薪

編譯周芳苑／綜合報導
賓州居家看護機構Successful Aging Care Net積欠低薪工人薪資，該機構稱已將欠薪繳交勞工部，但仍有大批欠薪未發給工人。(Successful Aging Care Net官網)
賓州居家看護機構Successful Aging Care Net積欠低薪工人薪資，該機構稱已將欠薪繳交勞工部，但仍有大批欠薪未發給工人。(Successful Aging Care Net官網)

賓州上達比鎮區(Upper Darby)居家看護機構Successful Aging Care Net積欠500多名低薪工人450餘萬元，被聯邦法院勒令還款，然而兩年多過去，該機構聲稱已將指定的錢全數交給勞工部，勞工部卻以找不到被欠款工人為由續押欠薪。

Successful Aging Care Net遭調查發現，誤將工人歸類為獨立承包商而且未支付工資，聯邦法院2022年3 月下令該機構支付450多萬元拖欠工資，以及損害賠償金給500多名工人。

兩年多過去，Successful Aging Care Net表示不久前向美國勞工部支付最後一筆款項。但「費城詢問報」(The Philadelphia Inquirer)訪查後發現，數百工人仍未收到被欠薪資，勞工部持有近200萬元應發給工人的薪資，但卻稱找不到人還錢。

42歲莫斯利(Raheem Mosley)是受害者；他說，一名婦女幾年前打電話給通知積欠他薪資，但未提到金額。他後來得知有一位同事已取回欠薪，於是詢問該護理機構，卻被告知他並沒有被欠工資。

但根據法庭紀錄，莫斯利在家照顧表弟，時薪13元，共有9萬9000多元仍未支付。

賓州數千名低薪工人是聯邦工資盜竊案(federal wage-theft cases)受害者。目前，勞工部扣押賓州9000多名被欠薪工人1800餘萬元；勞工部將收回的工資存入財政部普通基金。

勞工部目前扣留260多家賓州雇主所付款項，包括家庭護理機構、雜貨店和餐館。

醫療保健人力機構U.S. Medical Staffing拖欠工資金額最大，因未支付加班費而於2022 年被令向1750名員工支付930萬元欠資和損害賠償金，迄今超過三分之二員工沒有拿到欠款。

法庭紀錄顯示，勞工部起訴至少7家雇主並勒令支付工資；勞工部全力為工人追討欠薪，到頭來卻扣留雇主支付款項。

勞工部發言人說，工資竊盜調查主要針對低薪工人，多半是難以追查到的臨時工，有些非法移民工人害怕兌現支票或者與政府互動。

多數雇主被勒令還款後會直接將欠款交給員工，如果找不到工人，便將拖欠工資交給勞工部，政府再將工資發給被欠資者。

勞工部想盡辦法尋找被欠工資者，但發言人稱，還是會有漏網之魚。

勞工部 賓州 非法移民

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