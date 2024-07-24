高價販售執法人員家屬卡 新州空警被控罪

美國地方檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)宣布，新澤西州 空警萊德斯馬(Jonathan J. Ledesma)承認以數千元高價出售聲稱為執法人員家人專屬的「家屬卡」(family member card)，萊德斯馬因此已被控罪。

萊德斯馬38歲，是新州密德薩克斯郡(Middlesex County)居民，他17日在特倫頓(Trenton)聯邦法院承認未經授權出售印有官方徽章的家屬卡、做出虛假陳述等兩項罪名。

檢察官指控萊德斯馬以不到20元的價格從一家企業購入卡片，再以數千元轉售給他認識的非家人，迄今至少出售兩張。

法庭文件顯示，當局指控萊德斯馬購買的卡片上聲稱他本人是聯邦官員、持卡人是直系親屬，卡片上印有國土安全部(Department of Homeland Security)徽章，並有一個連結到萊德斯馬手機的二維碼。

萊德斯馬承認2021年10月至 2023年1月向他認識的非家人轉售家屬卡。

其中一張於2022年 7 月向一名男子出售，該名男子2023年1月30日被捕，被捕時持有卡片。據聯邦指控文件，萊德斯馬以1700元出售該卡。

檢察官稱，萊德斯馬將這張卡裝入印有「執法家庭成員」(Law Enforcement Family Member)字樣的錢包，並透過一名同謀交貨，萊德斯馬還提供兩張停車標示牌和一個盾牌，印有相同字樣以顯示是執法人員的家人。

這位同謀2023年 1 月 30 日在肯塔基州東區機場被捕，罪名是涉嫌與租車 預訂有關的信用卡 詐欺。

當局稱，一名海關和邊境巡邏人員掃描了卡上二維碼，萊德斯馬告訴官員，他已將家屬卡交付給一個人，因為該人的父親是朋友和商業夥伴。

檢察官表示，萊德斯馬很清楚他從未與該人的父親見過面或做生意，其陳述根本是錯的。

指控文件顯示，萊德斯馬2023年1月18日以1100 元出售第二張卡。他將該卡放入與第一次交易所使用的類似錢包中，並提供另一標示牌。