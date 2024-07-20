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2026年4月起 郵輪重返費城載客

編譯周芳苑／綜合報導
挪威郵輪的「挪威寶石號」後來4月將從費城港啟航。(費城港ig截圖)
挪威郵輪的「挪威寶石號」後來4月將從費城港啟航。(費城港ig截圖)

官員稱，挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)的郵輪，從2026年4月起，將在費城德拉瓦河(Delaware River)港口停靠，接載遊客前往百慕達，此外，在秋季期間，將推出包括加拿大和新英格蘭的行程。

費城港(Port of Philadelphia)郵輪業務恢復後，挪威郵輪的「挪威寶石號」(Norwegian Jewel)將提供百慕達九天旅程，約可容納2400乘客；到秋季時，郵輪將前往加拿大和新英格蘭。

費城地區港務局(Philadelphia Regional Port Authority)又名費城港(PhilaPort)，官員表示，郵輪業務將帶動地區經濟。

費城港營銷總監馬奧尼 (Sean Mahoney)說，港務局與挪威郵輪洽商長達兩年，該公司看好費城市場以及郵輪商機潛力。

目前百慕達之旅已開放預訂，起價每人費用1197元。

費城港預計，郵輪業務如繼續增長，2028年將創造2000多個直接間接就業機會，並為該市和賓州每年帶來4000多萬元稅收。馬奧尼說，費城上一波郵輪服務為2010年左右，相信再度啟航將獲更大紅利。

德拉瓦河港口是國際商業中心， 2021年經濟活動規模約490億元。

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)說，費城將迎來旅遊業，帶來更廣泛的經濟機會。賓州州長夏皮羅 (Josh Shapiro)表示，在費城準備慶祝美國建國250周年之際，郵輪重新啟航有助於帶動旅遊業。

費城南港海運碼頭綜合體(Southport Marine Terminal Complex)將為郵輪提供服務，馬奧尼說，未來18個月內，費城港將提撥預算改善該綜合體，可能花費數百萬元。政府多年來一直想辦法充分利用南港物產。

挪威郵輪的母公司是跨國企業挪威郵輪控股有限公司，擁有32艘船組成的船隊，航線遍及全球700個目的地；費城港新服務，將為美國大西洋中部地區提供更多郵輪服務。

費城 新英格蘭 賓州

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