2026年4月起 郵輪重返費城載客

挪威郵輪的「挪威寶石號」後來4月將從費城港啟航。(費城港ig截圖)

官員稱，挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)的郵輪，從2026年4月起，將在費城 德拉瓦河(Delaware River)港口停靠，接載遊客前往百慕達，此外，在秋季期間，將推出包括加拿大和新英格蘭 的行程。

費城港(Port of Philadelphia)郵輪業務恢復後，挪威郵輪的「挪威寶石號」(Norwegian Jewel)將提供百慕達九天旅程，約可容納2400乘客；到秋季時，郵輪將前往加拿大和新英格蘭。

費城地區港務局(Philadelphia Regional Port Authority)又名費城港(PhilaPort)，官員表示，郵輪業務將帶動地區經濟。

費城港營銷總監馬奧尼 (Sean Mahoney)說，港務局與挪威郵輪洽商長達兩年，該公司看好費城市場以及郵輪商機潛力。

目前百慕達之旅已開放預訂，起價每人費用1197元。

費城港預計，郵輪業務如繼續增長，2028年將創造2000多個直接間接就業機會，並為該市和賓州 每年帶來4000多萬元稅收。馬奧尼說，費城上一波郵輪服務為2010年左右，相信再度啟航將獲更大紅利。

德拉瓦河港口是國際商業中心， 2021年經濟活動規模約490億元。

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)說，費城將迎來旅遊業，帶來更廣泛的經濟機會。賓州州長夏皮羅 (Josh Shapiro)表示，在費城準備慶祝美國建國250周年之際，郵輪重新啟航有助於帶動旅遊業。

費城南港海運碼頭綜合體(Southport Marine Terminal Complex)將為郵輪提供服務，馬奧尼說，未來18個月內，費城港將提撥預算改善該綜合體，可能花費數百萬元。政府多年來一直想辦法充分利用南港物產。

挪威郵輪的母公司是跨國企業挪威郵輪控股有限公司，擁有32艘船組成的船隊，航線遍及全球700個目的地；費城港新服務，將為美國大西洋中部地區提供更多郵輪服務。