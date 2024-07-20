我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

美中青少年載歌載舞「相知相親、攜手同行」

記者劉偉／紐約報導
北大附小學生演繹京劇梅蘭芳的「貴妃醉酒」。（記者劉偉／攝影）
北大附小學生演繹京劇梅蘭芳的「貴妃醉酒」。（記者劉偉／攝影）

為紀念中美建交45周年，促進美中青少年的交流，北京市金帆藝術團日前在中國駐紐約總領事館與華夏中文學校、紐約市哈德森威雙語學校、布魯克林技術高中、石溪中文學校等舉辦「相知相親、攜手同行」聯合活動。來自紐約、新澤西和賓州300多位中文學校學生與金帆藝術團成員載歌載舞，氣氛熱絡。

中國駐紐約領事館總領事黃屏、副總領事吳曉明、教育參贊餘有根、主辦單位北京聖陶教育發展與創新研究院院長姚煒和聯合演出學校的負責人薄英戡、張涼、趙霞、董芳、唐邵春及藝術指導老師沈曉星等出席活動。

華夏中文學校星韻童聲合唱團合唱表演，指揮為沈曉星。（記者劉偉／攝影）
華夏中文學校星韻童聲合唱團合唱表演，指揮為沈曉星。（記者劉偉／攝影）

黃屏表示，習近平主席與拜登總統去年在舊金山會晤後，雙邊合作交流的律動愈來愈活絡，今年總領館就接待了來訪的中國官方代表團60多個。他說，當天的活動就是以音樂、藝術與文化為媒的跨國界交流舞臺，希望大家一起努力，播下雙邊青少年友好的種子。

北大附小「中華龍韻」。（記者劉偉／攝影）
北大附小「中華龍韻」。（記者劉偉／攝影）

當天的節目由賈牧霖、張曄、石若琳、姚若旭四位小朋友主持。熱鬧喜慶的北京萬泉小學琵琶齊奏「彝族舞曲」、笙齊奏「苗寨新歌」熱鬧開場，接著是驚豔四座的北大附小京劇「貴妃醉酒」，其他演出節目，還包括萬泉小學健美操「悅動芳華」、華夏中文學校星韻童聲合唱團合唱「我們的田野」及「聽我說謝謝你」、北京翠微小學舞蹈「吉祥」、北大附小「中華龍韻」。壓軸由美中小演員們合唱「歌聲與微笑」。

演出結束後，孩子們還在現場參與中國書法、手工、漢服、糖畫等文化學習。

拜登 紐約市 新澤西

上一則

美國中文辯論隊 前進環球盃競賽

下一則

2026年4月起 郵輪重返費城載客

延伸閱讀

全美壓力最小機場 鳳凰城第一、紐約旅客建議選它

全美壓力最小機場 鳳凰城第一、紐約旅客建議選它
紐約亞洲電影節 謝霆鋒攜新作「海關戰線」獲亞洲之星獎

紐約亞洲電影節 謝霆鋒攜新作「海關戰線」獲亞洲之星獎
全球斷網…紐約州府緊急啟動備案 市府：搭機前先確認

全球斷網…紐約州府緊急啟動備案 市府：搭機前先確認
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

熱門新聞

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

2024-07-13 02:00
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10
許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

2024-07-10 18:28
48歲女子珍妮佛(左)涉嫌以坐在身上的方式不讓10歲的達科塔(右)出門，導致他窒息身亡。(翻攝change.org網站和臉書)

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

2024-07-16 22:55

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃