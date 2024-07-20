美中青少年載歌載舞「相知相親、攜手同行」

北大附小學生演繹京劇梅蘭芳的「貴妃醉酒」。（記者劉偉／攝影）

為紀念中美建交45周年，促進美中青少年的交流，北京市金帆藝術團日前在中國駐紐約總領事館與華夏中文學校、紐約市 哈德森威雙語學校、布魯克林技術高中、石溪中文學校等舉辦「相知相親、攜手同行」聯合活動。來自紐約、新澤西 和賓州300多位中文學校學生與金帆藝術團成員載歌載舞，氣氛熱絡。

中國駐紐約領事館總領事黃屏、副總領事吳曉明、教育參贊餘有根、主辦單位北京聖陶教育發展與創新研究院院長姚煒和聯合演出學校的負責人薄英戡、張涼、趙霞、董芳、唐邵春及藝術指導老師沈曉星等出席活動。

華夏中文學校星韻童聲合唱團合唱表演，指揮為沈曉星。（記者劉偉／攝影）

黃屏表示，習近平主席與拜登 總統去年在舊金山會晤後，雙邊合作交流的律動愈來愈活絡，今年總領館就接待了來訪的中國官方代表團60多個。他說，當天的活動就是以音樂、藝術與文化為媒的跨國界交流舞臺，希望大家一起努力，播下雙邊青少年友好的種子。

北大附小「中華龍韻」。（記者劉偉／攝影）

當天的節目由賈牧霖、張曄、石若琳、姚若旭四位小朋友主持。熱鬧喜慶的北京萬泉小學琵琶齊奏「彝族舞曲」、笙齊奏「苗寨新歌」熱鬧開場，接著是驚豔四座的北大附小京劇「貴妃醉酒」，其他演出節目，還包括萬泉小學健美操「悅動芳華」、華夏中文學校星韻童聲合唱團合唱「我們的田野」及「聽我說謝謝你」、北京翠微小學舞蹈「吉祥」、北大附小「中華龍韻」。壓軸由美中小演員們合唱「歌聲與微笑」。

演出結束後，孩子們還在現場參與中國書法、手工、漢服、糖畫等文化學習。