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新州長者凍結地稅減免計畫 首輪退稅寄出

編譯周芳苑／綜合報導
新州「老年人地稅凍結減免計畫」首輪退稅寄出，符合資格者可上網申請。(新州課稅部門臉書)
新州「老年人地稅凍結減免計畫」首輪退稅寄出，符合資格者可上網申請。(新州課稅部門臉書)

新澤西州財政廰日前表示，「老年人地稅凍結減免計畫」(Senior Freeze property tax relief program)已發出第一輪退稅款，預計超過12萬5000符合資格的老年人將收到退稅，在首批寄出後，其他退稅將在未來每周陸續寄送。

由於該州放寬了申請減免的資格，今年獲批的老年人退稅額增加了42%。

新州財政廰長穆里歐(Elizabeth Maher Muoio)表示，財政廳致力簡化並改進居民申請和獲得這項地稅減免的流程，截至目前為止，本季度初期批准的數量大增，足可顯示這項努力有實質效果。

新州財政廳於上周的首輪寄送中，總計寄出總額1.45億餘元的退稅款。

在這項退稅計畫下，符合資格老年人和殘障居民地稅增加的部份、或者主要住宅用的移動房屋公園(mobile home park)場地費都可獲退稅。度假屋或第二居所則不符合資格。

該計畫在居民符合資格的第一年訂為「基準年」(base year)，而後補償居民每年增加的地稅，藉此「凍結」地稅。

具有申請資格者，必須符合以下規定：

首先，2022年12月31日年滿65歲、或者2022年12月31日以及2023年12月31日領取社會安全殘障款項(Social Security disability payments)的人，可提出申請。

其次，必須擁有並居住在自己的房屋、或者租了土地的移動房屋者，但後者最晚須在2019年12月31日後擁有這類預製屋或移動房屋的租賃場地。

此外，居民必須於2023年6月1日前繳清2022年地稅、2024年6月1日前繳納所有2023年地稅。至於收入限制，2022年收入不得超過15萬元、2023年不得超過16萬3050元。

今年收入門檻放寬使得符合資格者增加5萬8000 人。

進一步信息，可查詢官網：njportal.com/taxation/ptr，或直接在線上申請並查看進度，也可撥打專線 (800) 882-6597尋求協助。

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