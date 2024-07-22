我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

雇到臥底探員炸變電站 新州男被控罪

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州東布倫瑞克(East Brunswick)18歲男子塔希斯托夫 (Andrew Takhistov)，想要雇人炸毀電力公司PSE&G 變電站，沒想到遇到臥底探員，和探員溝通炸毀計畫被補，被控教唆他人犯罪。

新澤西州聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office District of New Jersey)透過新聞稿說，塔希斯托夫日前在紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，準備搭機前往巴黎再轉往烏克蘭時被捕，隨後在紐瓦克聯邦法院出庭後遭拘留。

今年1月，塔希斯托夫開始在社群平台上與一名便衣執法人員聊天；交流過程中，塔希斯托夫說他想要摧毀PSE&G 變電站，並提供製作燃燒彈「莫洛托夫雞尾酒」(Molotov cocktails)的說明。

刑事訴訟稱，在貼文中，塔希斯托夫讚揚大規模槍擊事件、提到納粹德國元首希特勒(Adolph Hitler)，他並詢問製造自製武器的建議、談論鎖定非裔和猶太人的暴力行為。

塔希斯托夫與臥底探員兩人最終相約見面，參觀PSE&G位於新不倫瑞克(New Brunswick)和東布倫瑞克的變電站；兩人參觀變電站時，塔希斯托夫指示該臥底探員如何摧毀這些設施，他並要求拍攝這些建築物照片以便發送給他在俄羅斯的朋友。

塔希斯托夫之後到了機場，打算前往烏克蘭加入納粹組織「俄羅斯志願軍　(Russian Volunteer Corps)；他先前告訴該臥底警員，希望在烏克蘭期間一起進行「至少一項嚴肅的激進主義行為」。

美國司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，塔希斯托夫在前往烏克蘭加入俄羅斯志願軍時被捕，當局指控他招人摧毀美國一變電站，以宣揚白人至上主義的意識形態；他感謝聯邦調查局(FBI)和聯合恐怖主義特別工作組(Joint Terrorism Task Force)破解此陰謀危機。

烏克蘭 新澤西州 俄羅斯

上一則

新州長者凍結地稅減免計畫 首輪退稅寄出

下一則

德州長艾伯特：將續送非法越境者至芝城

延伸閱讀

全球斷網…紐約州府緊急啟動備案 市府：搭機前先確認

全球斷網…紐約州府緊急啟動備案 市府：搭機前先確認
資深房產經紀師王芳——傭金規則調整~房產和解協議的重大變化

資深房產經紀師王芳——傭金規則調整~房產和解協議的重大變化
國學名家于丹教授 蒞臨新州演講

國學名家于丹教授 蒞臨新州演講
共和黨全代會如期舉行 川普抵密爾瓦基參加

共和黨全代會如期舉行 川普抵密爾瓦基參加

熱門新聞

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10
48歲女子珍妮佛(左)涉嫌以坐在身上的方式不讓10歲的達科塔(右)出門，導致他窒息身亡。(翻攝change.org網站和臉書)

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

2024-07-16 22:55
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)

罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館

2024-07-19 14:18
一名網友在網路上憤怒地表示，兒時玩伴的婚禮，竟用泡麵招待賓客。圖為泡麵示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Alena Shekhovtcova）

她怨兒時玩伴結婚竟招待「吃泡麵」 批最低劣婚禮

2024-07-16 20:20

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表