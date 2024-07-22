雇到臥底探員炸變電站 新州男被控罪

新澤西州 東布倫瑞克(East Brunswick)18歲男子塔希斯托夫 (Andrew Takhistov)，想要雇人炸毀電力公司PSE&G 變電站，沒想到遇到臥底探員，和探員溝通炸毀計畫被補，被控教唆他人犯罪。

新澤西州聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office District of New Jersey)透過新聞稿說，塔希斯托夫日前在紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，準備搭機前往巴黎再轉往烏克蘭 時被捕，隨後在紐瓦克聯邦法院出庭後遭拘留。

今年1月，塔希斯托夫開始在社群平台上與一名便衣執法人員聊天；交流過程中，塔希斯托夫說他想要摧毀PSE&G 變電站，並提供製作燃燒彈「莫洛托夫雞尾酒」(Molotov cocktails)的說明。

刑事訴訟稱，在貼文中，塔希斯托夫讚揚大規模槍擊事件、提到納粹德國元首希特勒(Adolph Hitler)，他並詢問製造自製武器的建議、談論鎖定非裔和猶太人的暴力行為。

塔希斯托夫與臥底探員兩人最終相約見面，參觀PSE&G位於新不倫瑞克(New Brunswick)和東布倫瑞克的變電站；兩人參觀變電站時，塔希斯托夫指示該臥底探員如何摧毀這些設施，他並要求拍攝這些建築物照片以便發送給他在俄羅斯 的朋友。

塔希斯托夫之後到了機場，打算前往烏克蘭加入納粹組織「俄羅斯志願軍 (Russian Volunteer Corps)；他先前告訴該臥底警員，希望在烏克蘭期間一起進行「至少一項嚴肅的激進主義行為」。

美國司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，塔希斯托夫在前往烏克蘭加入俄羅斯志願軍時被捕，當局指控他招人摧毀美國一變電站，以宣揚白人至上主義的意識形態；他感謝聯邦調查局(FBI)和聯合恐怖主義特別工作組(Joint Terrorism Task Force)破解此陰謀危機。