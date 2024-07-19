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75歲賓州婦 剛結束乳癌治療刮中500萬

編譯俞仲慈／綜合報導

賓州一位老婦人最近才完成乳癌化療，竟然幸運刮中500萬元刮刮樂，果真是大難不死、必有後福。

根據有線視電新聞網(CNN)報導，現年75歲的唐娜·奧斯本(Donna Osborne)最近結束乳癌化療，於是與女兒兩人準備搭機飛往佛羅里達州探望其他家人，沒想到遇上班機延誤。

根據賓州彩券公司公布的新聞稿，當時奧斯本心想：「班機已經延誤多次，所以我要回家。」但是女兒仍決定依既定計畫搭機飛往佛州，母女倆就在機場分道揚鑣。

於是奧斯本開車回家，途中在賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)Speedway加油站稍作停留，她在便利店買了一張賓州MONOPOLY Own It All刮刮樂彩券。

身為曾祖母的奧斯本不等到回家，直接在加油站停車場將彩券刮出來，結果她完全不敢相信自己的眼睛，死命盯著彩券上的數字，然後又回到便利店詢問店員：「你可以幫我看一下嗎？這是真的?還是假的?」當時店員回答說：「沒錯、中獎了！」 

於是奧斯本立即打電話給女兒，告知這個天大的好消息，但女兒根本不相信她，事後奧斯本坦承：「如果沒有離開機場，我也不會買那張刮刮樂。」

根據賓州彩券公司透露，奧斯本最近才完成乳癌化療，對於自己幸運中獎，感覺苦樂參半，而且奧斯本玩刮刮樂彩券時間已經很久，此次天降大獎的時機正好趕上她的生日。

報導指出，奧斯本過去十年來一直為賓州少數族群阿米什人(Amish)提供載送服務，儘管此次幸運獲獎，但還沒有打算退休，奧斯本直言：「我不知道自己該怎麼做，我還是要繼續前進，當然我會考慮拿部分獎金去投資，然後再去阿拉斯加玩。」

賓州 加油站 佛州

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