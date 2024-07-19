獲政府補助 費城男買下50年租屋

賓州北費城60歲男子費爾(Dwayne Fair)平日樂於幫人整修房屋，他透過費城住房管理局多項方案，終於買下家人租了50多年的房子。(取材自費城住房管理局臉書)

賓州北費城 60歲男子費爾(Dwayne Fair)平日樂於幫人整修房屋，他透過費城住房管理局(Philadelphia Housing Authority)多項方案，終於買下家人租了50多年的房子，正全力整建，這是他有生以來第一次買房。

費爾坐在屋前台階上，人們有時路過請他幫忙修理屋子，他樂於伸援手；他是費城最大城市工人工會大廳的大樓經理。

費爾20年來都在為他人翻修房屋，尤其費城住房多已老舊，許多居民無力負擔維修費用，費爾的幫助讓很多人相當感謝。

然而，費爾自家人50多年來一直向費城住房管理局租房，始終沒辦法好好對住房整修。

最近終於有了自己的房屋，費爾在母親去世前許下的承諾終於兌現，也可以動手整修自己的房子；他移動廚房位置並擴建，還拓展了一樓空間，另安裝嵌入式照明、新樓梯欄桿和硬木地板、翻新半間浴室。

PHA 總裁兼執行長耶勒米(Kelvin Jeremiah)說，經費爾投資 整建，讓他的房子增值了。

費爾2021年透過PHA計畫申請買房，該計畫幫他增加儲蓄 、提高信用評分並支付頭期款。PHA啟動房屋所有權計畫11年來，約協助了700名PHA 租戶和住房補助券持有者完成購屋心願。耶勒米希望更多租戶效仿費爾，善用PHA房屋所有權計畫擁有房屋。

費爾終於成為屋主，如今則開始努力購買投資房產。

74歲管道工人利克(Joe Leak)和費爾在球賽中相識，他說費爾像海綿一樣不斷學習；利克為費城物業管理公司維護房產、在建築業工作了45年，他常帶著費爾工作、教他基本建築常識。