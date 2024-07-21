連續第6年 賓州高教系統州內生學費凍漲

賓州高等教育系統(Pennsylvania State System of Higher Education, PASSHE)決定凍漲大學部州內學生的學費。(PASSHE臉書截圖)

賓州預算 協議上周批准資金後，賓州高等教育系統(Pennsylvania State System of Higher Education, PASSHE)17日投票 ，決定將大學部州內學生的學費，維持在每年7716元，這也是該校連續第六年未調漲州內生學費。

最新投票表決結果繼續凍結大學部本州學生學費，2018-2019學年度以來一直維持不變。

賓州高等教育系統理事會(Pennsylvania State System of Higher Education's Board of Governors)主席夏皮拉 (Cynthia Shapira) 表示，州府撥款增加讓該系統得以繼續維持10所大學的學費。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro )上週簽署預算案，為賓州高等教育系統增列3510萬元資金，增幅6%，僅略低於該系統所請求的6.5%增幅。

夏皮拉也點出PASSHE系統的長期投資，光是過去五年，資金便增加三分之一，非常可觀；議員們認為該系統不僅提供負擔得起的高品質教育，而且填補高需求職位以保持經濟發展。

預算協議包括一項新的獎學金計劃「讓賓州成長」(Grow Pennsylvania)，PASSHE系統各校的外州新生只要參加該計劃並承諾畢業後留在賓州工作， 學費將比照賓州本州學生。

該州系統財政大臣格林斯坦(Daniel Greenstein)表示，這項獎學金計劃預訂2025-26年啟動，可望滿足賓州教師、護理等領域緊迫的勞動力需求。

整個系統共有 8萬2688名學生，其中大學部本州學生比例將近 90%；該系統內各校都自行設定外州生學費以及本州研究生學費，也設定食宿費和強制性費用，此外，各校將於 2025 年秋季開始設定技術費用(technology fees)。

目前，PASSHE系統下的 學校包括 Cheyney、West Chester、Shippensburg、East Stroudsburg、Kutztown、Millersville、Indiana、Slippery Rock、Commonwealth 和 PennWest Universities。