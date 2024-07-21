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8周大女嬰留在車內不幸熱死 新州父被控罪

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州有關當局稱，萊克伍德(Lakewood)16日下午發生嬰兒熱死的不幸事件，一名才8周大的女嬰被父親單獨留在炎熱車裡長達2個小時後死亡。

海洋郡檢察官辦公室(Ocean County Prosecutor's Office)表示，28歲的年輕父親柴托夫斯基 (Avraham Chaitovsky) 被指控危害兒童福利，除此之外，可能另有其他罪名。

當局稱，事發當天，萊克伍德警方下午1時45分據報趕到新埃及路(New Egypt Road)地區，抵達現場時，私人救護車服務機構Hatzolah Medical Services 已在搶救，但嬰兒被宣布當場死亡。

柴托夫斯基被捕並被送往海洋郡監獄，目前被羈押。截至16日下午1時30分，法庭記錄中尚未列出律師資訊和柴托夫斯基第一次法庭聽證會的日期。小女嬰的名字未被揭露。

美國國家氣象局(National Weather Service)表示，萊克伍德地區15日下午2時的氣溫為華氏89度，熱指數(heat index)為華氏103度。

官方未透露汽車停靠在什麼地方。不過，地區新聞網站 TheLakewoodScoop.com 表示，車子停在拉比文獻研究機構卡魯布 (Kallub) 外面的空地，小女嬰被留在車內大約2個小時。

非營利組織「兒童與汽車安全」(Kids and Car Safety)稱，這名不幸女嬰是今年全美在炎熱汽車內死亡的第 11個兒童，在新州是第一例。

就在新州女嬰被熱死的不幸事件發生後隔天，亞利桑納州圖森市(Tucson)也有相同的悲劇，父親斯科爾斯(Christopher Scholtes)將兩歲大的女兒留在高溫車內熱死，當時氣溫高達華氏109度，女孩的母親在法庭上苦苦哀求法官釋放這位父親。

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