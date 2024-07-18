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賓州新財年預算476億 最低工資上調未過

編譯周芳苑／綜合報導
儘管賓州州長夏皮羅(左)支持，但將賓州最低工資由7.25元往上調的提案沒有過關。(賓州州長臉書)
儘管賓州州長夏皮羅(左)支持，但將賓州最低工資由7.25元往上調的提案沒有過關。(賓州州長臉書)

賓州剛通過476億元預算，在有限資源分配下，有輸家也有贏家。資金不足的學校、大學生成大贏家，然而，大麻合法化、最低工資上調等提案沒有獲得經費，被迫繼續等待而成了輸家。

針對資金不足學校，賓州將在下一年度對K-12公校注入10億餘元，其中包括幫助學區提供公平和充分教育的新措施。

針對大學生，主要變化包括針對外州學生、或者畢業後進入熱門工作並承諾留在賓州的學生祭出新獎學金計畫，並成立新的委員會。

賓州的大專院校正面臨入學人數下降，因此紛紛合併、關閉。官員稱，建立新的委員會監督州立大學，學生將更容易在學校之間轉移學分，也有助於各校主管相互溝通。

賓州人口持續減少，兩黨議員希望藉由新措施讓更多學生畢業後留在賓州。實習教師也將繼續適用一項津貼計畫，這項方案獲准延長一年。

此外，有些機構或族群在新預算方案下未如願獲得資源。

英聯邦基金會(Commonwealth Foundation)是其中一個輸家；該組織一直要求州長和眾院民主黨人士制定新的學校券計畫，但事與願違，他們批評夏皮羅未能推進學校券， 州長錯過錯過了有意義的稅收和監管改革機會。

大麻合法化提案是另一輸家，未通過。夏皮羅估計，合法化第一年可帶來4100 萬元稅收，此後達數億元，但並未進入最終的預算協議。

另一方面，類似老虎機的產品在全州商店和酒吧中大量湧現，目前無需繳稅，最近卻被禁止進入費城便利商店，由於領導人在監管技能遊戲方面擱置相關方案，賓州政府無法得到這方面的潛在收入。

最低工資上調案也未通過；提案希望將賓州最低工資由7.25元往上調。7.25元是聯邦最低工資，賓州鄰近各州最低工資都已超過該標準，賓州是唯一例外。夏皮羅和民主黨議員一直推動上調最低工資，但與共和黨談判始終難獲支持。

陷財務困境的賓州東南地區交通局(Southeastern Pennsylvania Transportation Authority，SEPTA)也是輸家，在這次預算下，將一次性獲得 8050 萬元州府資金，但該機構希望議員們秋季重新討論這個問題，以獲更多資金。

賓州 預算 大麻合法化

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