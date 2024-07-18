第二屆環球華語歌唱比賽 ( 美國大紐約地區選拔賽） 開始報名

葉曲淩-多倫多音樂學院院長，著名男高音歌唱家，國際評委。

第二屆環球華語歌唱比賽（美國大紐約地區選拔賽）由國際藝術家音樂與舞蹈協會（加拿大 ）、美中文化藝術交流中心主辦，“新州中國日”、紐約歌劇 協會協辦，多倫多音樂學院承辦。

中華文化源遠流長，各個朝代流傳下來的詩詞和歌賦浩瀚如煙，將古代中國建構成文學與音樂的藝術王國。在近代的中國，西方的作曲理論與技法的流入催生了一大批優秀的作曲家和民族聲樂作品。無論是歌劇作品、藝術歌曲、民歌創作、流行音樂、合唱體裁及兒童歌詠，在現代中國都呈現出欣欣向榮的景象！環球華語歌唱比賽的宗旨就是：弘揚中華音樂藝術，推動民族聲樂水準的普及和提高，在全球範圍內唱響華語歌曲的音樂，讓中華民族音樂走向世界！

作為國際大都會 的中國香港 ，將會與美國的西雅圖、加拿大的多倫多、日本的東京、奧地利的維也納、羅馬的義大利 、新加坡及中國各地賽區一同舉辦環球華語歌唱比賽選拔賽。本著公開、公平、專業 化的辦賽原則，環球華語歌唱比賽將會在未來成為一個具國際影響力的高水準國際交流賽事。

作為中西文化薈萃的亞洲城市香港，是主辦2024環球華語歌唱比賽的最佳地點。相信來自全球各地的選手們將會在東方之珠香港唱響他們心中的中華之聲！

第二屆環球華語歌唱比賽大紐約地區組委會

主席：呂彬先生

總顧問：林潔輝女士

主席助理：平惠子女士

評選委員會主席：葉曲淩教授

評選委員會副主席：呂彬先生，劉玉梅教授

評選委員會成員：愛新覺羅•恒懿女士、劉璐教授（廣西藝術學院聲樂教授，碩士研究生導師，國家二級演員，“孔雀杯”聲樂大賽民族組一等獎，中國音樂家協會會員 ）

第二屆環球華語歌唱比賽總決賽評委會

主席：郭淑珍

副主席：劉玉梅教授

劉玉梅-教授，加拿大著名女高音歌唱家，貝里尼國際音樂比賽評委，羅馬國際音樂節藝術總監。

呂 彬-美中文化藝術交流中心主席，中國音樂家協會會員，中央民族歌舞團男中音歌唱家。

林潔輝-新州中國日主席、新澤西華人聯合總會創辦人、主席，新澤西三任前州長華裔顧問、愛麗絲島傑出移民獎獲得者。

愛新覺羅•恒懿-英國劍橋大學國際名人傳記中心世界卓越成就婦女證書，美國ABI名人傳記學院最傑出五百婦女證書。