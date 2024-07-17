賓州新車牌 印上美國獨立標誌自由鐘

賓州推出印上自由鐘的新車牌。(賓州州長辦公室 )

編譯周芳苑／綜合報導

賓州 日前宣布全新的州車牌設計，將印有美國獨立標誌「自由鐘」(Liberty Bell)，體現賓州在美國獨立之路上所發揮的關鍵角色，並彰顯「讓自由之聲響起」(Let Freedom Ring)涵義。

新車牌設計採用紅、白、藍色，並包括費城 自由鐘的圖像。目前，在賓州高速公路跨越各州界線處八個歡迎駕駛者的標誌上已採用該設計圖樣，預計未來幾個月內將另有29 個標誌採用同一設計。

「讓自由之聲響起」是19世紀初美國愛國歌曲「為妳，我的國家」(My Country, 'Tis of Thee)的一句歌詞。根據維基百科(Wikipedia)記載，該首歌曾是美國19世紀採用的國歌。

早在獨立戰爭之前，賓州費城便已有實體自由鐘，鐘上刻有一句聖經詩句，勸告人們「向土地上的所有居民宣告自由」；長久以來，自由鐘一直是廢除奴隸制鬥士、以及爭取婦女投票權和公民權支持者的集結據點。

賓州民主黨州長夏皮羅(Josh Shapiro)的名字也出現在高速公路標誌上，他表示，賓州明年將慶祝立州250周年，新設計車牌和歡迎標誌選在這個大日子之前推出。

目前已設置的新歡迎標誌位於賓州與馬里蘭州、新澤西州、俄亥俄州 、紐約州的高速公路交界處。

與馬里蘭州交界處位於蓋茲堡(Gettysburg)附近美國15號公路(U.S. Route 15)及富爾頓郡(Fulton County)的70 號州際公路；與新州交界處位於雄鹿郡(Bucks County)295號州際公路和門羅郡(Monroe County)的80號州際公路。

與俄州交界處位於伊利郡(Erie County)的90號州際公路；與紐約州交界處位於波特郡(Potter County)的449號公路、薩斯奎哈納郡(Susquehanna County)的81號州際公路以及泰奧加郡(Tioga County)的1015號公路。

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