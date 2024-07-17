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新賓墓碑店老闆收錢未交貨 500人受騙

編譯周芳苑／綜合報導
在新州、賓州經營墓碑店的老闆收了客戶的錢卻未交貨，受害人數達500名。(pixabay)
在新州、賓州經營墓碑店的老闆收了客戶的錢卻未交貨，受害人數達500名。(pixabay)

賓州新澤西州經營墓碑生意的54歲中年男子小斯特凡 (Gregory J. Stefan Jr.)以付費卻不交貨、或者交出有問題墓碑方式騙了近500名顧客150餘萬元，被聯邦大陪審團指控犯有七項電匯詐欺罪。

檢察官羅梅羅(Jacqueline C. Romero)9日宣布，小斯特凡經營的墓碑生意多次違反當局規定被起訴，在地方法官阿特加(Jose R. Arteaga) 面前首次出庭。

檢察官指控小斯特凡透過所經營企業 1834 LLC 和 Colonial Memorials 詐騙。

起訴書稱，小斯特凡總要求客戶下單後付相當於買價的預付款，卻經常無法如期交貨。而斯特凡家族前科累累。

小斯特凡去年12 月在德拉瓦州被控犯有盜竊重罪，一名顧客付費買了墓碑卻未交貨，去年因此在德拉瓦郡被捕、被控280項盜竊和詐騙罪名。

斯特凡的父親老斯特凡(Gregory Stefan Sr. )從1970年代就從事墓碑生意，2015年時以Lifestone by Stefan和Stefan Memorials唯一經營者的身分被賓州檢察長辦公室起訴。

2015年民事案件以和解終結，但賓州前檢察長夏皮羅 (Josh Shapiro)指控老斯特凡違反和解協議，判賠30 餘萬元，並下令禁止老斯特凡擁有、管理或參與為墓碑相關業務。

之後依舊投訴不斷，檢察長辦公室2021年再提訴訟。

去年1月，檢察長辦公室宣布與小斯特凡、老斯特凡及1843 LLC 擁有者傑拉德·斯特凡(Gerard Stefan，小斯特凡的兄弟)和解。

1843 LLC 成立於2016 年。小斯特凡2016年到2021年3月間負責日常營運，所售墓碑來自新澤西州的一家供應商，平均利潤比高達400%。

2021年，德拉瓦郡法官裁定斯特凡家族企業藐視協議；小斯特凡隨後策畫合併新州墓碑公司Colonial Memorials。

新澤西州 賓州 德拉瓦州

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