環球華語歌唱比賽大紐約區組委會舉行新聞發佈會

第二屆環球華語歌唱比賽大紐約區組委會舉行新聞發佈會，這是參會的組委會與評委會主要成員。

國際藝術家音樂與舞蹈協會、美中文化藝術交流中心主辦、紐約歌劇 學會協辦、多 倫多音樂學院和美國新州 中國日承辦的第二屆環球華語歌唱比賽美國大紐約地區 選拔賽組委會新聞發佈會於2024年7月6日在紐約曼哈頓中城圓滿舉行，組委會宣佈選拔賽將於八月十七日週六下午一點在紐約 國家歌劇中心（OPERA America 330 SeventhAve New York）舉行。

出席新聞發佈會有來自各大媒體記者、自媒體、華僑社團、各地音樂愛好者等。各位嘉賓的發言都充分肯定了環球華語歌唱比賽在紐約宣揚中華文化藝術和中美文化交流方面所具有的重要意義。本次比賽的主辦方、美中文化藝術交流中心主席呂彬先生表示：作為本次大賽 的組委會主席，看到眾多愛好音樂與喜歡演唱中國歌曲的朋友和贊助商戶們大力 支持環球華語歌唱比賽倍感鼓舞和感謝！組委會將傾全力與贊助經費打造一場在 大紐約地區史無前例的大型專業及「全方位」中國聲樂作品演唱比賽。比賽評委會 主席、國際藝術家音樂與舞蹈協會主席葉曲淩先生介紹了本次比賽來自美國各地的著名音樂家、歌唱家、華人精英之評委團隊。

中華文化源遠流長，各個朝代流傳下來的詩詞和歌賦浩瀚如煙，將古代華夏大地建 構成文學與音樂的藝術王國。翻開近代中國音樂史，看到西方的作曲理論與技法的流入，催生了一大批優秀的作曲家和民族音樂作品。無論是歌劇作品、藝術歌曲、民歌創作、流行音樂、合唱體裁及兒童歌詠作品，在現代中國都呈現出欣欣向榮的景象！大賽的宗旨是，弘揚中華文化！唱響華夏之聲 ！環球華語歌唱 比賽將在全球範圍進行選拔賽：中國賽區、大紐約-美國賽區、多倫多-加拿大 賽區、 東京- 日本賽區、羅馬-義大利 賽區、新西蘭賽區、中國-香港 總決賽將於十一黃金周在香港亞洲電視台舉行。

第二屆環球華語歌唱比賽將在全球範圍內「全方位」演唱中國作品的聲樂大賽，比賽項目包括：中國近代藝術歌曲、中國歌劇（詠嘆調組、重唱組）、中國民歌、現代創作歌曲、流行歌曲、兒童歌曲、合唱組。比賽獲獎選手將獲頒發全球總決賽評委會 主席、中國著名女高音歌唱家、教育家郭淑珍教授簽名和國際藝術家音樂與舞蹈協會證書及特邀演出嘉賓！

本屆大賽評委會主席郭淑珍教授（著名女高音歌唱家、中國聲樂泰斗、中央音樂學院聲樂系教授），副主席劉玉梅教授（加拿大著名女高音歌唱家、貝利尼國際音樂比賽評委、羅馬國際音樂節藝術總監）。大賽組委會成員包括組委會主席呂彬先生（美中文化藝術交流中心主席），總顧問林潔輝先生（新州中國日主席），主席助理平惠子女士。

大賽評委會成員包括：主席葉曲淩先生（多倫多音樂學院院長），副主席：呂彬先生（中國少數民族聲樂協會副秘書長、理事、中國音樂家協會會員、中央民族歌舞團男中音歌唱家、國家文化部指定聲樂專家），副主席：劉玉梅教授（多倫多音樂學院副院長），評委包括愛新覺羅 • 恒豁女士、 王妮妮博士（美國中西部大學國際藝術與音樂學院執行院長、博士生導師）、 劉璐教授、Arturo Caregalli、 胡靚、 陳雪教授。

選拔賽參賽年齡為5歲-75歲，報名費$100（每人每個項目），報名截止日期2024年8月16日，網上繳費：Zelle7328292732，參賽報名表連同本人身份證明檔影印本和護照格式照片電郵到：[email protected] ，電話：732 829 2732。歡迎專業和業餘愛好聲樂的朋友們參與。