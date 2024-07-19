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資深房產經紀師王芳——傭金規則調整~房產和解協議的重大變化

新澤西訊

全國房地產經紀人協會 (NAR) 的和解協議涉及多重上市服務 (MLS) 系統中處理補償和合作方式的重大變化。和解協議的要點包括：

1. **取消強制補償要約**：MLS 參與者將不再需要向 MLS 中的買方經紀人或代表提供補償要約。這意味著所有補償字段和相關資訊都將從 MLS 系統中刪除。

2. **政策變更實施**：NAR 成員和 MLS 必須在 2024 年 8 月 17 日之前實施這些變更。這包括禁止使用 MLS 數據創建向買方經紀人提供報酬的平臺，並確保向賣方和買方披露所有報酬 。

3. **法院批准**：該和解協議於 2024 年 4 月 24 日獲得法院初步批准，預計最終批准時間為 2024 年 11 月 26 日。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2022卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

新州 房地產 投資 微信 學區

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