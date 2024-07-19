國學名家于丹教授 蒞臨新州演講

網路報名QR Code:

于丹教授于2010年，經由中美文化講壇的邀請，從北京抵達休士頓 ，做了一場非常成功的主題演講；成為休士頓一時的佳談。在演講中她向嘉賓傳遞了中國文化中的淡泊從容等思想，並強調中國傳統文化中的精華，可以幫助我們去解決共同遇到的迷惑。演講結束後，得美國國會議員Aleen親臨現場頒贈感謝信和弘揚中華文化的獎狀，以表彰「為傳播人類文明做出突出貢獻」。

于丹，北京師範大學教授、博士生導師，國務院 參事室特約研究員。現任首都文化創新與文化傳播工程研究院/北京師範大學文化創新與傳播研究院院長。

于丹教授是古典文化的普及傳播者，在中央電視臺《百家講壇》、《文明之旅》等欄目，通過《論語心得》、《莊子心得》、《論語感悟》等系列文化節目講解《論語》，向大眾分享論語心得，論語感悟。在節目中為經典與通俗之間架起了一座溝通的橋樑，掀起了國內外重溫傳統文化的高潮。

教授擅於以經典詮釋智慧，以經典智慧疏解人生，進而依此演繹人性，以安頓人心，深入淺出的開啟了受眾群樸素而溫暖的中國智慧。引起文化教育界極大的關注和社會大眾極高的好評。

于丹教授對傳統文化的解讀和所做的工作，得到眾多名家的肯定：

● 社會需要更多于丹教授這樣的學者，讓經典走出象牙塔，以大眾最能接受的方式傳播出去，惠澤社會和人民。(湯一介，帶領編纂中國《儒藏》工程)

● 儒道經典關注生命價值，重視「心」就是重視生命的體現，「心」就是精神生命、思想生命，于丹教授的講讀重視對「心」的闡發，傳播了中華傳統文化的思想精髓。(陳鼓應，北京大學哲學系教授)

● 于丹的古典今讀，可以說是完成了眾多國學家的一個心願，即讓經典走近 時代，貼切人心，發揮其應有的道德教化、啟發民智的作用——她不但做到了，而且做得很成功。(李澤厚，中國大陸「新啟蒙運動」的代表人物 之一 ）

● 神閒氣定，娓娓道來；古今中外，信手拈來。誠可謂妙趣天成，觀之可以忘憂也！（易中天，曾任廈門大學人文學院中文系教授、博士生導師）

中美文化講壇非常榮幸能獲于丹教授首肯，於2024年8月2日（星期五）7:30PM,蒞臨新州 佛光山(電話:908-822-8620)與大眾分享「感悟中國智慧」，相信將是一場接受中國深博文化洗禮的殊勝機緣。我們期待您的參與。

請使用網路報名，方便義工為您排列座位。網路報名網址: https://form.jotform.com/241838608946167