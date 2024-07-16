我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

韓裔富翁金秉奏 任賓州哈弗福德學院董事會主席

記者張聲肇／綜合報導

11歲移民美國的南韓富豪金秉奏7月起，出任母校賓州哈弗福德學院(Haverford College)董事會主席，希望吸引更多「最優秀的年輕人」就讀母校。

身價97億元的金秉奏素有「亞洲私募基金教父」的美名，今年4月他捐了2500萬元給母校，成立倫理探討與領導研究所（Institute for Ethical Inquiry & Leadership）。

新州長大的金秉奏現年60歲，他1981年進入哈弗福德學院，主修英文，當時已嶄露理財天分。他將自己過去20年的經驗，寫進他第一本小說Offerings，小說主角大俊(Dae Joon)是來自首爾的投資銀行家，在華爾街發跡，形同他的自傳，這段經歷正拍成電影。

金秉奏也獲得哈佛企管碩士學位。他太太朴京雅(Park Kyung-ah，譯音)是南韓前總理朴泰俊的女兒，夫妻倆育有兩子女。

他說，他基於服務母校的使命感出任新職，未來核心任務是「學術卓越」。他立志聘請最優秀的教職員，招募最優秀的學生，保持、壯大母校人文科系出眾的傳統。

他也提到，哈弗福德學院目前各界捐贈的總資產剩下6.43億元，遠不如同類學校，因此，他上任後的第二大要務，就是要募集更多獎助學金。

南韓 華爾街 投資

上一則

美東南中華學協會 8/17-18學術會議

下一則

全美教育程度最高城 密州安娜堡奪冠

延伸閱讀

川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人 反狙擊手其實在建築裡

川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人 反狙擊手其實在建築裡
暢銷回憶錄「絕望者之歌」作者范斯 成川普副手

暢銷回憶錄「絕望者之歌」作者范斯 成川普副手
頭頂豔陽示威 共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權

頭頂豔陽示威 共和黨全代會外數百反川者怒吼要墮胎權
共和黨全代會維安升級 層層安檢 防孤狼犯案

共和黨全代會維安升級 層層安檢 防孤狼犯案

熱門新聞

許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

2024-07-10 18:28
時薪20元可以讓單身者在西維州舒適生活。(西維州府臉書)

時薪20元 單身者在這幾州可舒適生活

2024-07-11 09:16
一對夫婦在餐廳內做出不雅動作，餐廳業者表示不可接受，將配合當局進行調查。(圖截自影片)

夫婦在餐廳以限制級姿勢喝酒 業者怒批：無法接受

2024-07-10 19:50
格雷(左)與泰克勒馬里亞姆(右)曾被監視攝影機拍下在案發前一起進入後者的公寓。(華府警察局)

為開啟手機支付程式偷錢 華府女殺害糖爹砍斷拇指

2024-07-10 10:11
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

2024-07-13 02:00
涂榮祥醫生每天必看世界日報。(特派員黃惠玲／攝影)

我84歲 我天天上班 華裔醫生涂榮祥展現銀髮族新趨勢

2024-07-12 09:56

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁