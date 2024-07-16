韓裔富翁金秉奏 任賓州哈弗福德學院董事會主席

11歲移民美國的南韓 富豪金秉奏7月起，出任母校賓州哈弗福德學院(Haverford College)董事會主席，希望吸引更多「最優秀的年輕人」就讀母校。

身價97億元的金秉奏素有「亞洲私募基金教父」的美名，今年4月他捐了2500萬元給母校，成立倫理探討與領導研究所（Institute for Ethical Inquiry & Leadership）。

新州長大的金秉奏現年60歲，他1981年進入哈弗福德學院，主修英文，當時已嶄露理財天分。他將自己過去20年的經驗，寫進他第一本小說Offerings，小說主角大俊(Dae Joon)是來自首爾的投資 銀行家，在華爾街 發跡，形同他的自傳，這段經歷正拍成電影。

金秉奏也獲得哈佛企管碩士學位。他太太朴京雅(Park Kyung-ah，譯音)是南韓前總理朴泰俊的女兒，夫妻倆育有兩子女。

他說，他基於服務母校的使命感出任新職，未來核心任務是「學術卓越」。他立志聘請最優秀的教職員，招募最優秀的學生，保持、壯大母校人文科系出眾的傳統。

他也提到，哈弗福德學院目前各界捐贈的總資產剩下6.43億元，遠不如同類學校，因此，他上任後的第二大要務，就是要募集更多獎助學金。