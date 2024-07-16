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北京市金帆藝術團 紐約林肯中心演出成功

記者劉偉／新州報導
「讓世界充滿愛」全體演出人員。(記者劉偉／攝影)
「讓世界充滿愛」全體演出人員。(記者劉偉／攝影)

為慶祝中美建交45周年，北京市金帆藝術團日前在紐約林肯中心舉辦「讓世界充滿愛」演出，這場演員達650人的節目，吸引逾2000名觀眾到場聆賞。

該藝術團由民進中央教育委員會副主任姚煒率領，當天共推九個大型節目。北京萬泉小學金帆民樂團的大型民樂合奏「將軍令」、「茉莉花」開場，氣勢磅礴；由中關村第三小學交響樂團表演的交響樂「織網」、「豐收」等曲，中西合璧；北京翠微小學金帆民樂團表演的民樂「花好月圓」、「紅樓序曲」經典歡快。

身著白色長裙的9位北京101中學古箏樂團的女孩，演奏了「茉莉芬芳」，唯美繞梁；北京翠微小学管樂團接著演奏「在那遙遠的地方」、「青春之舞」活力無限；101中學的國樂團的民族室內樂「歌劇魅影」也頗具特色。

此外，北京大学附屬小學金帆京劇團與101中學國樂團、合唱團聯合表演的「聲聲慢」，凸顯傳統，引人入勝。翠微小學等四校聯合表演的健美操「躍動芳華」、街舞「Tuesday」、民族舞「塔里木姑娘」、武術「中華龍韵」，讓人耳目一新。

最後全體演員一起演出「歌聲與微笑」畫下完美句點。

姚煒表示，金帆藝術團多年來一直都在推動中美青少年文化交流，也多次來美國林肯中心、卡內基音樂廳演出。希望通過孩子們的交流，讓雙方相互瞭解，播下中美青少年友好的種子。

來自新澤西的觀眾黃女士說，在林肯中心這麼多觀眾一起欣賞中國孩子的精彩演出，她為中國孩子感到十分驕傲。來自紐約的王先生說，通過演出傳播愛，對促進中美兩國青少年的文化交流非常有意義。

「讓世界充滿愛」演出情形。(記者劉偉／攝影)
「讓世界充滿愛」演出情形。(記者劉偉／攝影)
「讓世界充滿愛」演出情形。(記者劉偉／攝影)
「讓世界充滿愛」演出情形。(記者劉偉／攝影)

交響樂 卡內基音樂廳 新澤西

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