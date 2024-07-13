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因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

編譯周芳苑／綜合報導
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

好市多(Costco)新澤西州一名77歲的前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。

77歲的諾弗(Stuart Nover)原本在好市多橋水(Bridgewater)分店工作，兩年前控告好市多，聲稱他先前參加公司新冠休假計畫，後來想重返工作時被不當解雇，他已經在該公司工作長達22年。

陪審團日前以7比1投票，裁定好市多因諾弗年齡太大而故意歧視他。

根據2021年10月19日向新州高等法院提起的訴訟，諾弗1999年5月26日受聘為好市多橋本分店藥劑師，2021年夏季被解僱。

訴訟稱，好市多實施特殊的新冠休假計畫，諾弗有資格在保留工作並領取全額工資，以及健康保險等其他福利的前提下休假。

諾弗2021年5月休假，並告知主管將於2021年6月1日重返工作崗位，也就是特別休假計畫結束後隔天。訴訟稱，2021年6月和7月期間，原告告知被告他已準備好並且願意、能夠而渴望重返好市多擔任藥劑師。

6月中，諾弗接到地區經理電話被告知無法重返好市多工作，理由是「商店太忙了，不相信諾弗能應付龐大工作量。」

訴訟稱，儘管接到電話，諾弗還是試圖回好市多工作，但他的主管都未回他電話。

訴訟稱，好市多對諾弗「推定解雇」(constructively discharged，故意醜化雇員的勞動條件)，違反新州反歧視法。諾弗稱，雇主是依年齡以及對他工作能力的「非法看法」解雇。

陪審團最終判定好市多違反州反歧視法，並裁決需支付諾弗16萬元欠薪和1萬元精神賠償。全案審判第二階段，同陪審團認定好市多行為太過惡劣，需支付諾弗200萬元懲罰性賠償。

好市多 歧視 新州

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