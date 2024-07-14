全美宜居郊區 賓州切斯特布魯克登 名列亞軍

賓州小鎮切斯特布魯克(Chesterbrook)有好學校、優質商店和負擔得起的住房，在全美宜居郊區排行榜名列二。(切斯特布魯克鎮臉書)

根據教育評價網站Niche.com最新調查，賓州 小鎮切斯特布魯克(Chesterbrook)有好學校、優質商店和負擔得起的住房，在全美宜居郊區排行榜名列二、全美最宜居地區排行榜也高居第三。

在Niche.com全宜居郊區排行榜上，印第安納州卡梅爾(Carmel)居榜首，德州休士頓郊外社區 Cinco Ranch 排名第三。

美國郊區於二次大戰後逐步發展，為不斷增長的人口提供廉價住房，如今已有超過 1.2 億人口，經濟背景不一。都市生活好處多多，但想要有安靜環境、更低生活成本、更大居住空間和綠地的人往往選擇在有最佳居家友善設施和學校的郊區落腳。

Niche.com最新年度報告出爐，位居費城 附近的切斯特郡擊敗1萬8000多個社區，被評為全美最宜居地方之一。

切斯特布魯克有約5000居民；不僅在全美最宜居郊區、最宜居地點都排名前三，也在全美及全賓州最佳養家、最佳公立學校排行榜各名列前十，其多樣性、就業、住房、健康和健身以及戶外活動方面都獲高分。

切斯特布魯克以一座農場命名，1960年代末至1970年代初設鎮，是典型的美國郊區住宅區，有一家庭住宅和聯排別墅。保有田園詩般的悠閒氛圍之餘，仍有觸手可及的現代化便利設施如家庭經營的商店和購物中心、餐廳、醫療設施和景點。

切斯特布魯克鎮北鄰福吉谷國家歷史公園(Valley Forge National Historical Park)，該公園擁有 3500 英畝草地和林地，提供休閒和教育活動空間；另有威爾遜農場公園(Wilson Farm Park)，佔地 90 英畝，位於鎮中心，有遊樂場、棒球場和沙灘排球場；小鎮上還有受歡迎的私人會員俱樂部Picket Post俱樂部，提供兒童水上設施和游泳課程、全年舉辦許多社交活動。

切斯特布魯克房價 不斷上漲，不過，其房價中間值徘徊在50萬元左右，比起其他提供類似設施和一流公共教育的郊區便宜。