10年來人口急遽下降 賓州偏鄉小鎮凋零

賓州沃倫郡人口流失幅度達兩位數。(沃倫郡臉書)

隨著人口流失加速，賓州 偏遠地區對未來的憂慮日益加深，小鎮長期以來一直是美國文化的支柱，然而人口急遽下降使賓州成為全國討論小鎮發展議題的焦點。

根據人口普查局(U.S. Census Bureau)的統計數據，美國偏鄉地區的人口大約在十年前開始縮減。

根據新罕布夏大學(University of New Hampshire)人口統計學者的分析，2019年至2023年期間，81%偏遠地區郡的死亡人數超過出生人數，專家指出，嬰兒潮世代人口減少、年輕居民的家庭規模較小，以及為工作遷出等因素正助長這一趨勢。

農業部(USDA)近期的估計顯示，2020年到2022年，農村人口確實反彈0.25%，因為一些家庭在疫情期間離開都市地區，但人口統計學者仍在評估這種趨勢是否會持續，如果持續，又會在哪個地區顯現？

賓州受到的影響尤其嚴重，1980年代開始，製造業及能源產業工作機會減少，促使許多年輕家庭搬遷至陽光地帶(Sun Belt)的州，推動德州、喬治亞州等地方的人口激增；但在賓州，近幾年67個郡中有三分之二的郡人口下降。

農村賓州中心(Center for Rural Pennsylvania)估計，到了2050年，賓州的偏遠地區人口將再減少6%；沃倫郡(Warren County)等一些郡的人口減少幅度將達兩位數。

現在州議員和政府官員將人口流失視為一場危機，正在擬定計畫試圖扭轉這一趨勢，他們表示，無論是賓州或整個國家，都無法承擔失去小鎮的後果，小城鎮不僅是美國生活的試金石，也是推動農業等特定經濟部門的關鍵。

人口結構改變已經影響學生的上學地點、居民等待救護車的時間，以及是否能在短時間內看診等問題，在某些案例中，地方政府本身也瀕臨崩潰，試圖努力填補職缺和管理職位。

拜登 和川普 都在這一重要的戰場州爭奪選票，預計小鎮生活衰落將成為總統大選中其中一個迫切的議題。

川普在前兩次總統競選中以民粹主義經濟言論贏得許多偏鄉地區的選票，拜登則主張其政府在寬頻和大型公共建設項目上的投入更加便民。