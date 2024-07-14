我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

10年來人口急遽下降 賓州偏鄉小鎮凋零

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州沃倫郡人口流失幅度達兩位數。(沃倫郡臉書)
賓州沃倫郡人口流失幅度達兩位數。(沃倫郡臉書)

隨著人口流失加速，賓州偏遠地區對未來的憂慮日益加深，小鎮長期以來一直是美國文化的支柱，然而人口急遽下降使賓州成為全國討論小鎮發展議題的焦點。

根據人口普查局(U.S. Census Bureau)的統計數據，美國偏鄉地區的人口大約在十年前開始縮減。

根據新罕布夏大學(University of New Hampshire)人口統計學者的分析，2019年至2023年期間，81%偏遠地區郡的死亡人數超過出生人數，專家指出，嬰兒潮世代人口減少、年輕居民的家庭規模較小，以及為工作遷出等因素正助長這一趨勢。

農業部(USDA)近期的估計顯示，2020年到2022年，農村人口確實反彈0.25%，因為一些家庭在疫情期間離開都市地區，但人口統計學者仍在評估這種趨勢是否會持續，如果持續，又會在哪個地區顯現？

賓州受到的影響尤其嚴重，1980年代開始，製造業及能源產業工作機會減少，促使許多年輕家庭搬遷至陽光地帶(Sun Belt)的州，推動德州、喬治亞州等地方的人口激增；但在賓州，近幾年67個郡中有三分之二的郡人口下降。

農村賓州中心(Center for Rural Pennsylvania)估計，到了2050年，賓州的偏遠地區人口將再減少6%；沃倫郡(Warren County)等一些郡的人口減少幅度將達兩位數。

現在州議員和政府官員將人口流失視為一場危機，正在擬定計畫試圖扭轉這一趨勢，他們表示，無論是賓州或整個國家，都無法承擔失去小鎮的後果，小城鎮不僅是美國生活的試金石，也是推動農業等特定經濟部門的關鍵。

人口結構改變已經影響學生的上學地點、居民等待救護車的時間，以及是否能在短時間內看診等問題，在某些案例中，地方政府本身也瀕臨崩潰，試圖努力填補職缺和管理職位。

拜登川普都在這一重要的戰場州爭奪選票，預計小鎮生活衰落將成為總統大選中其中一個迫切的議題。

川普在前兩次總統競選中以民粹主義經濟言論贏得許多偏鄉地區的選票，拜登則主張其政府在寬頻和大型公共建設項目上的投入更加便民。

賓州 拜登 川普

上一則

全美宜居郊區 賓州切斯特布魯克登 名列亞軍

下一則

全美自力更生州 佛羅里達排第3 猶他居冠

延伸閱讀

辯論表現不好 拜登記者會：我重視工作有沒有做好

辯論表現不好 拜登記者會：我重視工作有沒有做好
錯把澤倫斯基說成普亭 拜登馬上補「一句話」挽回

錯把澤倫斯基說成普亭 拜登馬上補「一句話」挽回
關鍵時刻又口誤 拜登介紹澤倫斯基說成「歡迎普亭」

關鍵時刻又口誤 拜登介紹澤倫斯基說成「歡迎普亭」
拜川辯論後勢均力敵…85%民眾認拜登太老 創新高

拜川辯論後勢均力敵…85%民眾認拜登太老 創新高

熱門新聞

許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

2024-07-10 18:28
時薪20元可以讓單身者在西維州舒適生活。(西維州府臉書)

時薪20元 單身者在這幾州可舒適生活

2024-07-11 09:16
一對夫婦在餐廳內做出不雅動作，餐廳業者表示不可接受，將配合當局進行調查。(圖截自影片)

夫婦在餐廳以限制級姿勢喝酒 業者怒批：無法接受

2024-07-10 19:50
格雷(左)與泰克勒馬里亞姆(右)曾被監視攝影機拍下在案發前一起進入後者的公寓。(華府警察局)

為開啟手機支付程式偷錢 華府女殺害糖爹砍斷拇指

2024-07-10 10:11
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

2024-07-13 02:00
涂榮祥醫生每天必看世界日報。(特派員黃惠玲／攝影)

我84歲 我天天上班 華裔醫生涂榮祥展現銀髮族新趨勢

2024-07-12 09:56

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂