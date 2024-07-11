新州台灣同鄉聯誼會 大西洋城一日遊

53名會員在國慶假期一起快樂出遊。（莊榮耀提供）

新澤西 台灣同鄉聯誼會與中美文化協會婦女會日前聯合舉辦大西洋城一日遊，53位會員一起搭巴士快樂出遊，同赴賭場小試身手，海濱戲水，倘佯著名的大西洋城海濱棧道，歡度國慶小假期。

為了安全的顧慮，台聯會會長周浩呼籲事先居家檢測 新冠，並且準備口罩 及酒精洗手液，讓大家安心出遊；路上發放水果點心，大家輪流唱歌猜謎，啟程即歡笑連連，一個半小時的車程，抵達大西洋城。

到了凱撒賭場，不少人紛紛下場小試運氣；也有人順著海濱棧道閒逛，欣賞特色小店及蔚藍的海灘；還有更多人結伴到暢貨中心大採購，攝影師莊榮耀推薦了一家1946年開始營業的White House Subs 老店，店裡面掛滿了歷史名人光顧的懷舊老照片，讓大家流連忘返。

當天還舉行了婦女會會長交接，新任會長黃淑慧表示，巴士遊非常受歡迎，開放報名當天一個小時之內馬上爆滿，兩會的義工們著手準備了抽獎禮品、飲料水果、餅乾點心，以及猜謎唱歌等餘興節目，希望讓大家吃得愉快，玩得開心。