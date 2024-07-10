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新州公車票價上漲15% 驗票器仍有缺失

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西公車票價本周起上調15%。(新州運輸廳臉書)
新澤西公車票價本周起上調15%。(新州運輸廳臉書)

新澤西公車票價本周起上調15%，然而，從4月6日啟用的非感應式新公車驗票器，後經媒體測試發現仍諸多缺失，乘客以新澤西捷運局(NJ Transit)行動應用程式掃描數位車票付費所需時間，確實不到舊方法的一半，但仍有許多機器無法順利運作。

新州捷運局春季起要求公車乘客掃描紙票和數位票上的二維碼，預計10月起，還可以配備晶片的信用卡或金融卡付車資。先前乘客向司機出示智慧型手機數位車票、或者遞交紙質車票。

新澤西捷運局發言人查蒂爾(John Chartier)說，全州捷運局直營和合約商營運的公車共約2457 輛，每輛車都安裝新驗票器。

新州捷運局網站提供影片教導使用方法。雖然買票速度加快，整個新系統仍存在問題。

新州地方媒體NJ Advance Media 於5、6月間，對25 輛行經新州和紐約市的公車非正式測試，結果驗票器有14次無法運作，掃描智慧型手機數位車票成功11次。驗票器無效時，公車司機須親自查看手機或者以其他人工方式代替。

一位公車司機多次在87號公車上以新驗票器讀取行動車票後說，並非總是順利；另一司機索性在驗票器上貼停止服務標誌。

查蒂爾說，驗票器發生故障時，將循老方法接受紙票或以肉眼查看手機電子票。

查蒂爾說，自從非接觸式支付計畫實施以來，車載驗票器更換率不到5%。

新州政府2017年 12 月批准與承包商Conduent Transport Solutions價值 1.17 億美元合約，旨在全面更新新州捷運局票務系統，安裝啟用新驗票器是其中一部份；整個計劃除了啟用感應式支付系統，新州捷運局將有自己的車費卡並更換自動售票機。合約已於4月續簽，為期五年。

沙蒂爾說，乘客如果被要求出示付款證明，只需出示在平台驗證器上點擊的非接觸式卡即可；工作人員將讓乘客在行動驗證設備上刷用非接觸式卡，交易訊息將提供給有關單位以驗證非刷卡時間和地點。

捷運 新州 新澤西

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