中華公所參加費城獨立日遊行 超長隊伍別具特色

參加遊行人員在中華公所門前合影。

費城 是《獨立宣言》和《美國憲法》的起草和簽署地。7月4日，人們從世界各地來到美國的誕生地—費城，慶祝它的誕辰。許多人在獨立廳前拍照留念，等待參觀自由鐘。費城點亮了整個城市和地區的街道、天空以及舞臺。美國的獨立日沒有比在費城慶祝更有意義了。

一年一度的盛大國慶遊行，吸引了數十萬來自世界各地的居民圍觀。早上9時整，中華公所會址處已經聚集了大量華裔 僑胞，眾人身穿各式民族服裝，打扮鮮艷，士氣高漲，人手一面的美國國旗迎風飄揚。

中華公所總顧問陳姿向記者表示，每年一次的美國獨立日遊行，是華埠 的大事，是美國誕生地激發愛國主義熱情的一天。我熱愛美國的立場，我熱愛這個國家。這裡有如此多的自由和多樣性。這是一場感人的歷史和文化遊行，頌揚了美國國家的人民。陳姿還說，費城街頭舉行了星光熠熠的遊行，大大小小的美國國旗幾乎在每個角落飄揚，這是美國誕生之城的多元化和代表性的慶典。我們華人 作為海外移民，非常自豪在美國的誕生地--費城慶祝我們的到來。

獨立日遊行於上午 11 點在第二街和市場街拉開帷幕，隊伍沿著市場街，走過獨立宮，行進到市政廳。「Wawa Welcome America」是費城的官方獨立日慶典，費城市長 Cherelle Parker在獨立廣場拉開了慶祝活動的序幕，圍觀人群齊聲歡呼。Cherelle Parker說道，全國各地的人們都在慶祝美國的 248 歲生日，但沒有人像美國的起源地費城那樣慶祝。這場遊行展現了美國的風采，這是全國唯一一場可以讓你真正踏上我們祖先足跡的遊行。很快，我們將迎來慶典的最高潮，在本傑明富蘭克林公園大道上的費城藝術博物館上空，一場壯觀的100%免費的煙花表演，將為2024年獨立日的慶典畫上圓滿的句號。

Cherelle Parker還說，雖然這一天是反思和慶祝我們國家的生日，但這絕對不是我們應該固步自封的日子。作為一個城市、一個聯邦、一個國家，我們還有許多工作要做。與此同時，市長 Cherelle Paker 還表彰了多位出席活動的人士並頒發了多個獎項。

費城中華公所率領各界華裔居民組成強大的中華文化遊行隊伍，超過百米長度的遊行隊伍沿途獲得眾人的歡呼喝彩。隊伍由中華公所總顧問陳姿、董事長林興、麥鵬，費城市長亞裔人際關係專員陳威等領先，隨後是各大華裔社團僑領僑胞。協勝開心、喜悅、歡樂、CoCo快樂、富貴、彩虹、好心情、快樂舞隊全部登場，身著各色服飾，格外靚麗。李氏舞獅隊在前鑼鼓喧天，新澤西李曦帶領的舞龍隊在後穿針引線，中華公所的隊伍張弛有序、神采飛揚，得到了街邊遊客的熱烈掌聲。

遊行隊伍多種多樣，包括美國創立先賢、陸軍、員警、消防遊行隊，還包括各州小姐，獨立搖滾樂隊，老爺車隊等，還有舞蹈者、音樂家和其他演藝人員，沿途為民眾展示各種表演。參賽團體和演藝人員來自本地區（賓州 、新澤西州和特拉華州）、美國其他地區（佛羅裡達州、馬裡蘭州、明尼蘇達州、紐約州、北卡羅來納州和弗吉尼亞州）甚至國外（洪都拉斯）。軍人和費城員警手持美國國旗，穿上紅、白、藍三色服裝，自豪地沿著遊行路線前進，以盛大的場面慶祝美國 248 歲生日。

遊行完畢，中華公所在東方明珠酒樓舉行慶祝宴會，600餘名社區貴賓及參加遊行人士出席。多台舞蹈節目穿插上演，場面歡聲笑語，熱鬧非凡。

中華公所總顧問陳姿在致辭中表示，15年來的獨立日大遊行，中華公所均代表費城全體華人參與，展現了華人的形象和力量，向主流社會證明華裔同胞對居住國的熱愛及關懷。華埠遊行隊伍越來越龐大，代表著越來越多的華人願意站出來弘揚中華文化。感謝中華公所全體同仁及政府人士的支持與努力，感謝華埠兄弟僑團的鼎力相助，感謝無私奉獻的義工們冒著將近100度的炎熱天氣，不辭勞苦，將費城華埠街頭掛上亮麗的美國國旗，還有眾多出錢又出力的熱心同胞，功勞是屬於大家的，希望此等大愛精神薪火相傳，恩澤後世。

此外，中華公所董事長林興、麥鵬，市議員Mark Squilla、賓州參議員Sharif Street，州議員Micheal Driscoll, 賓州亞裔商會會長David Oh等政府官員，大費城華人餐館協會會長朱楓、長樂公會會長丁彬彬、費城華埠發展會執行主任陳國賢、東北區發展會執行董事長蕭起津等僑領也紛紛上臺致辭，祝賀遊行活動順利舉辦。