新州奧運金牌得主比賽跌倒 無緣巴黎奧運

奧運金牌得主艾婷．穆(Athing Mu)上月在選拔賽決賽中不慎跌倒，痛失再度為國奪金的機會。(Team USA ig)

奧運金牌得主艾婷．穆(Athing Mu)上月在選拔賽決賽中不慎跌倒，痛失再度為國奪金的機會。

她在800公尺決賽頭兩個轉彎都一路奔馳而過，突然雙腿絆到另一選手，跌倒在地，其他選手繼續往前衝，等她踉蹌爬起再跑，已輸人一大截，奮力慢跑到終點線時，不禁潸然淚下。下個月的巴黎奧運 會，已和她絕緣。

贏得美國田徑代表隊800公尺出賽資格的艾欽斯(Nia Akins)對NBC新聞台的觀眾說，「我想，我們都在作夢吧。我說不出話來。」

第二名的威爾遜(Allie Wilson)說，「我都被搞糊塗了。」

新澤西州 翠登(Trenton)市的艾婷．穆哭喪著臉，和三年前以佳績贏得奧運金牌時的燦燦笑容，不啻天差地別。在上屆奧運，19歲的艾婷．穆成為1968年以來，贏得800公尺金牌的第一名美國人，同時打破800公尺全國紀錄。從那時起，她就背負著全墨瑟郡(Mercer County)人寄予她的厚望，

艾婷．穆認真、拼命的性格，贏得一大群粉絲，翠登市曾為她舉辦英雄大遊行，慶祝她在體育的傑出表現。

不過，這三年來，她好像不太順遂，不但重複受傷、復原，最近接受體育畫報雜誌訪問時，坦白說自己職業運動員的壓力，榨乾她馳騁賽場的快感。

她上周表示，「來替我加油的人這麼多......很多人喜歡看我跑，這就讓我增加了那麼一丁點兒壓力，因為我知道很多人注意我的一舉一動，把他們觀察所得反映在生涯的抉擇上。每想到這點，我就會對自己說，一定要永遠都做到盡善盡美。」

她在複賽中還跑出自己歷來最佳成績，但奧運選拔賽場現實又殘酷，初賽複賽成績再好，都不如決賽「取得資格」。經此一跌，要複製奧運金牌光榮時刻，只好再等四年。