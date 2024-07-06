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紐約3匪暴力搶劫新州民宅 半年後落網

編譯周芳苑／綜合報導

警方稱，新澤西一戶人家今年1月遭紐約市三人入室搶劫，入侵者捆綁屋內居民，甚至在搜尋時毆打他們；新州與紐約市警方及聯邦調查局聯合調查半年後，三嫌2日被捕。

當局稱，被捕的三嫌來自紐約市布朗克斯，1月12日闖入位於茶頸市(Teaneck)一戶人家，屋內四人陸續被搶匪捆綁、襲擊、搶劫。

博根郡檢察官馬穆瑟拉 (Mark Musella) 稱，在紐約和茶頸市警方、聯邦調查局和博根郡檢察官辦公室聯合行動下，三名搶匪在布朗克斯落網。

被捕搶匪都是40多歲中年人，包括43歲薩爾塞多 (Frank A. Salcedo)、42歲桑多瓦爾 (Francisco Sandoval)以及 40 歲的阿里亞斯 (Brain Arias) 。

遭搶的房屋位於東特賴恩大道(East Tryon Avenue) ；當局稱，茶頸市警察當天下午近3時接獲報警，經查發現，上午10時30分左右起，屋裡兩名成年受害者被三名戴口罩、持有手槍的男性嫌疑人用索帶綁起。

之後，該住戶另兩名成年人到達，被嫌疑人用槍指著。囚禁數小時內，一名受害者遭錘襲擊並毆打，嫌疑人甚至威脅，如果不給錢，將對屋內兩個未成年孩子施以酷刑並殺害。

嫌犯大肆洗劫整個房屋，不惜在牆上打洞；他們撕毀沙發、毀壞家具、將通風口和櫥櫃從牆上拉下，試圖找到藏在屋裡的錢。

直到嫌疑人離開，其中一名受害人逃脫並報警。

檢察官特別調查隊和茶頸警方發現兩輛涉嫌入室盜竊的可疑車輛後，循線確認三人身分。調查人員發現，嫌疑人偷偷將衛星導航系統(GPS) 追蹤裝置，安裝在受害者一輛車內。

三嫌分別被控四項一級綁架罪、一級武裝搶劫罪、二級共謀搶劫罪、二級非法持有武器罪和為非法目的持有武器罪，另有兩項三級嚴重攻擊罪和二級武裝入室竊盜罪。

三嫌全部被紐約警方拘留，等待引渡至犯罪地點博根郡。

紐約市 口罩 新澤西

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