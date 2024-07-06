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賓州告90涉詐領糧食券者 索賠71.6萬

記者張聲肇／綜合報導
賓州督察長已對涉嫌糧食券詐騙的90人提告，並要求被告賠71.6萬元給州政府。(賓州府官網)
賓州督察長已對涉嫌糧食券詐騙的90人提告，並要求被告賠71.6萬元給州政府。(賓州府官網)

賓州官員日前表示，該州督察長已對涉嫌糧食券詐騙的90人提告，並要求被告賠71.6萬元給州政府。

督察長辦公室說，法院審理期間，這90名被告暫時不得使用州政府補助的糧食券，其中85名被告涉嫌違犯重罪，另五名輕罪。

督察辦指出，被告不是非法購買糧食券，就是謊報家庭狀況，用詐騙手段取得本來不具資格得到的公帑補助。

督察長米勒(Lucas Miller)說，今年到6月下旬為止，類似詐騙案約有300起，總共要追回200萬元左右。「我們每年大概要對700到1000人提出刑事告訴，工作量相當大。」

米勒接受CBS費城新聞台訪問時說，這些「不良作為」者，只占領糧食券總人數的1-2%，不過，去年督察辦就控告了600多人，要他們賠償300多萬元。

督察長辦公室說，詐領公家補助，最高可判處坐牢七年外加罰款1.5萬元，涉補充營養援助辦法(SNAP)詐騙的人，包括現金補助和托嬰補助，被告期間不得支領。

米勒說，由賓州人性服務廳主辦的公家補助，出現舞弊情事時，督察長辦公室負責調查起訴，督察辦也設法預防詐欺。

去年4月和5月，督察辦總共查辦了107人，希望追回63.9萬元。

CBS費城新聞台曾報導，賓州、新澤西、德拉瓦和紐約州某些人家發現，他們的電子補助金卡(EBT cards)上的SNAP補助金幾乎被用光了，而申領地點多是他們從沒去過的城市或州。

專家指出，電子補助金卡沒有晶片，較不安全，容易遭到非法冒用。美國特勤組織正在調查，跨國犯罪組織是否涉嫌。

糧食券 賓州 費城

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