我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

賓州華人夫婦經營餐廳 第4間店將開幕

編譯周芳苑／綜合報導
老板郭山姆 (Sam Guo，右)、郭心蒂(Cindy Guo，左)在賓州經營的餐廳Silantra Asian Street Kitchen (中譯：Silantra亞洲街頭廚房)，即將開設第四家。(Silantra亞洲街頭廚房臉書)
老板郭山姆 (Sam Guo，右)、郭心蒂(Cindy Guo，左)在賓州經營的餐廳Silantra Asian Street Kitchen (中譯：Silantra亞洲街頭廚房)，即將開設第四家。(Silantra亞洲街頭廚房臉書)

賓州一對曾就讀賓州州立大學(Penn State University)的華人夫婦在賓州經營餐廳Silantra Asian Street Kitchen (中譯：Silantra亞洲街頭廚房)，開業迄今九年，最近即將在漢普登鎮區(Hampden Township)開設第四個分店。

老板郭山姆 (Sam Guo，以下均為音譯)、郭心蒂(Cindy Guo)表示，他們位於3499 Carlisle Pike 的第四個分店預訂 7月18日開幕。

這對夫婦 2015 年在蘭卡斯特(Lancaster )開創第一家店。他們表示，之所以選擇 Camp Hill設店，主要是因為這是令人興奮且不斷成長的市場。他們在賓州州立大學求學期間萌發新鮮又健康的亞洲餐廳概念。

在即將開幕的第四家店之前，這對夫婦在蘭開斯特郡開了兩間店，分別位於101 E. King St. 和 1917 Fruitville Pike，之後在約克郡(York County)的西曼徹斯特市中心(West Manchester Town Center)開店。

就如同墨西哥風味連鎖餐廳 Chipotle 一樣，Silantra也以自助餐廳模式供餐，顧客排隊選擇餐點組合，主要包括蛋白質類、蔬菜類和醬汁等食材。

由於是華人經營，食材選項除了處處可見的米飯和沙拉碗之外，另有中餐獨有的招牌選擇「蔥油餅」，英文稱為「Bings」；蛋白質類選項包括雞肉、牛排、手撕豬肉、蝦、豆腐和波多貝羅蘑菇。

配菜主要有紅薯薯條和帶有亞洲風味的蝦片，飲料則包括柚子檸檬水、百香果烏龍茶和泰式拿鐵茶。

這對華裔夫婦表示，將為餐廳開幕準備特別菜單。

這家連鎖餐廳是社區驅動企業(community driven)，與社區緊密結合，每個分店都協助當地非營利組織募款。

賓州 華人 墨西哥

上一則

西雅圖6月房價下跌

下一則

熱帶風暴貝羅進逼德州休士頓 可能再增強為颶風登陸

延伸閱讀

費城中餐外賣店槍擊案5傷 警方調查

費城中餐外賣店槍擊案5傷 警方調查
國際鋼琴賽華府落幕 參與踴躍

國際鋼琴賽華府落幕 參與踴躍
拜登坦承把辯論「搞砸了」 但誓言選到底

拜登坦承把辯論「搞砸了」 但誓言選到底
WSJ：美科技巨頭搶電瞄準核能 滿足AI爆發需求

WSJ：美科技巨頭搶電瞄準核能 滿足AI爆發需求

熱門新聞

伯恩斯死前在芝加哥羅耀拉大學擔任助理副校長。(Johnson Danielson殯葬館)

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

2024-07-02 12:33
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(CTA監視影片截圖)

4無證客 芝捷運列車上持刀襲擊、勒脖行搶

2024-07-03 09:59
現年62歲的遊民福爾克，去年中暑摔倒在灼熱的柏油路上，嚴重燒傷，不幸失去了右腿，左腿進行大面積植皮手術，一年後仍待康復。(美聯社）

鳳凰城每天熱破100度 摔倒路面燒傷截肢 玩鞦韆也會燙傷

2024-07-03 19:49
佛州男子喬伊納被女友指控以酒瓶毆打她；喬伊納在涉嫌毆打女友後游泳到佛州外海的小島上躲藏，圖為警方在一頂帳篷內發現他的畫面。（擷取自Port Orange Police Department臉書）

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

2024-07-02 00:10
Zillow分析說，費城地區買房頭款突破6位數，非一般收入家庭能夠輕鬆負擔，圖為正上市的費城房屋。(Realtor.com截圖)

購屋首付破10萬 費城家庭難負擔 嚇到不敢進場

2024-07-01 02:15
大西洋硬石賭場一名顧客，花10元下注贏走150萬。(大西洋硬石賭場ig截圖)

下注10元贏150萬 玩大西洋城硬石賭場老虎機變百萬富翁

2024-07-03 11:20

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇