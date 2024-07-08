賓州華人夫婦經營餐廳 第4間店將開幕
賓州一對曾就讀賓州州立大學(Penn State University)的華人夫婦在賓州經營餐廳Silantra Asian Street Kitchen (中譯：Silantra亞洲街頭廚房)，開業迄今九年，最近即將在漢普登鎮區(Hampden Township)開設第四個分店。
老板郭山姆 (Sam Guo，以下均為音譯)、郭心蒂(Cindy Guo)表示，他們位於3499 Carlisle Pike 的第四個分店預訂 7月18日開幕。
這對夫婦 2015 年在蘭卡斯特(Lancaster )開創第一家店。他們表示，之所以選擇 Camp Hill設店，主要是因為這是令人興奮且不斷成長的市場。他們在賓州州立大學求學期間萌發新鮮又健康的亞洲餐廳概念。
在即將開幕的第四家店之前，這對夫婦在蘭開斯特郡開了兩間店，分別位於101 E. King St. 和 1917 Fruitville Pike，之後在約克郡(York County)的西曼徹斯特市中心(West Manchester Town Center)開店。
就如同墨西哥風味連鎖餐廳 Chipotle 一樣，Silantra也以自助餐廳模式供餐，顧客排隊選擇餐點組合，主要包括蛋白質類、蔬菜類和醬汁等食材。
由於是華人經營，食材選項除了處處可見的米飯和沙拉碗之外，另有中餐獨有的招牌選擇「蔥油餅」，英文稱為「Bings」；蛋白質類選項包括雞肉、牛排、手撕豬肉、蝦、豆腐和波多貝羅蘑菇。
配菜主要有紅薯薯條和帶有亞洲風味的蝦片，飲料則包括柚子檸檬水、百香果烏龍茶和泰式拿鐵茶。
這對華裔夫婦表示，將為餐廳開幕準備特別菜單。
這家連鎖餐廳是社區驅動企業(community driven)，與社區緊密結合，每個分店都協助當地非營利組織募款。
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