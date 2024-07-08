賓州華人夫婦經營餐廳 第4間店將開幕

老板郭山姆 (Sam Guo，右)、郭心蒂(Cindy Guo，左)在賓州經營的餐廳Silantra Asian Street Kitchen (中譯：Silantra亞洲街頭廚房)，即將開設第四家。(Silantra亞洲街頭廚房臉書)

賓州 一對曾就讀賓州州立大學(Penn State University)的華人 夫婦在賓州經營餐廳Silantra Asian Street Kitchen (中譯：Silantra亞洲街頭廚房)，開業迄今九年，最近即將在漢普登鎮區(Hampden Township)開設第四個分店。

老板郭山姆 (Sam Guo，以下均為音譯)、郭心蒂(Cindy Guo)表示，他們位於3499 Carlisle Pike 的第四個分店預訂 7月18日開幕。

這對夫婦 2015 年在蘭卡斯特(Lancaster )開創第一家店。他們表示，之所以選擇 Camp Hill設店，主要是因為這是令人興奮且不斷成長的市場。他們在賓州州立大學求學期間萌發新鮮又健康的亞洲餐廳概念。

在即將開幕的第四家店之前，這對夫婦在蘭開斯特郡開了兩間店，分別位於101 E. King St. 和 1917 Fruitville Pike，之後在約克郡(York County)的西曼徹斯特市中心(West Manchester Town Center)開店。

就如同墨西哥 風味連鎖餐廳 Chipotle 一樣，Silantra也以自助餐廳模式供餐，顧客排隊選擇餐點組合，主要包括蛋白質類、蔬菜類和醬汁等食材。

由於是華人經營，食材選項除了處處可見的米飯和沙拉碗之外，另有中餐獨有的招牌選擇「蔥油餅」，英文稱為「Bings」；蛋白質類選項包括雞肉、牛排、手撕豬肉、蝦、豆腐和波多貝羅蘑菇。

配菜主要有紅薯薯條和帶有亞洲風味的蝦片，飲料則包括柚子檸檬水、百香果烏龍茶和泰式拿鐵茶。

這對華裔夫婦表示，將為餐廳開幕準備特別菜單。

這家連鎖餐廳是社區驅動企業(community driven)，與社區緊密結合，每個分店都協助當地非營利組織募款。