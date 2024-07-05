費城中餐外賣店槍擊案5傷 警方調查

賓州費城格雷斯渡輪(Grays Ferry)地區一家中餐外賣店日前發生槍擊案。(費城警察局)

賓州 費城格雷斯渡輪(Grays Ferry)地區一家中餐外賣店日前發生槍擊 案， 幾個人在現場槍戰，總計發射40多枚子彈，造成5人受傷。

槍戰發生在1日晚間10時30分，地點是位於27街和狄金森街(Dickinson)的一家中餐外賣店；警方表示，數人槍戰，前後發射40多枚子彈。

事發現場有一名45歲男子腿部中槍受傷，被警方帶走。

另有三名年輕人受傷之後自行前往賓州長老會醫院(Penn Presbyterian Hospital)，這三人包括23歲男子和兩名21 歲男子。

此外，還有一名21歲男子也被送往新澤西州 卡姆登(Camden)的庫柏醫療中心(Cooper Medical Center)。

警方認為，五名受傷者的其中一人是槍手，已被列為嫌疑人拘留。

警方在現場發現一把帶有加長彈匣的半自動槍；現場的監視器全程記錄槍擊事件。

槍戰的多發子彈擊中外帶餐廳裡面和外面的人員；警方在現場發現至少十幾個彈殼，事發時顧客在餐廳內等待訂購的餐點。

事發當時，餐廳裡面有一名兒童幸未受傷。

自行駕駛將三名受傷者送往醫院的車輛已被警方扣押。

針對這一起槍擊事件，警方正在向目擊者打聽更多資訊。警方表示，有人聲稱看到一輛深色 SUV(可能是吉普車)在 27街往南逃逸。

警方請求任何知道相關訊息的人致電(215)686-8270聯繫槍擊調查小組。