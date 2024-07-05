從車內扔出至少25枚炸彈 新州男被捕

新澤西州 溫斯洛鎮區(Winslow Township)警方稱，一名肯登郡(Camden County)七旬男子被指控在澤西南部一座鐵路橋附近，從其車內扔出超過25 枚炸彈、並且持有大量爆 裂物和大容量彈匣，警方已逮捕涉案男翁。

這名71歲男子巴爾迪諾(Kenneth Baldino)7 月1日落網，被控犯有三項二級罪名，包括造成廣泛傷害、持有破壞性裝置和持有爆炸裝置，另有幾項三級、四級罪名。

調查人員在合理根據宣誓書(affidavit of probable cause)中寫道，就在居民早前報稱聽到一座鐵路橋附近發生大規模爆炸後，溫斯洛鎮警方4月初便開始調查哈蒙頓(Hammonton)附近的弗萊明派克(Fleming Pike)地區。

警方在指控文件中稱，經過監視，確定巴爾迪諾在橋附近引爆超過 25 個炸彈裝置；當局表示，巴爾迪諾沿著弗萊明派克行駛時引爆鐵路橋區域的爆裂物。

指控文件顯示，溫斯洛鎮警方1日與肯登郡警局(Camden County Sheriff's Department)、酒精煙草暨槍械爆炸物局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)持搜查令一起對巴爾迪諾的財產進行搜查，發現118 枚M 級炸彈、數千枚空中煙火、六枚Magpul 牌30-圓形彈匣、一個60發彈匣。