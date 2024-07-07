新州少女姊妹 縫製逾1800可愛病服贈童
新澤西州年僅13 、11歲少女姊妹，因見到1歲小表妹套著尺寸過大的土綠色醫院服與腦癌搏鬥後心生不忍，乾脆自行親手設計並縫製童趣十足的鮮豔醫院服，捐給全美和非洲病童，希望住院日子美好一些；這對小姐妹已捐出1800多件醫院服。
這對小姐妹是13歲的茱麗安娜·德瑪(Giuliana Demma)和11歲的奧德麗娜.德瑪(Audrina Demma)。
這位姐姐記得，1歲小表妹住院時嬌小身體被很醜的醫院服淹沒，她感到悲傷，心想：為什麼小表妹不能穿得好一些？
那個時刻讓這位小姐姐深受啟發，之後便與小她 2歲的妹妹合作縫製1800多件色彩鮮豔、圖案俏皮的醫院服，送給全美36州住院病童，愛心觸角甚至遠至烏干達，另正計畫秋季送往另三個非洲國家。
小表妹賈達·德瑪(Giada Demma)2017年住院時，德瑪家聘請一位裁縫師為小賈達裁製一件迪士尼公主醫院服；之後四、五年，這位姐姐長大，對裁縫產生興趣，想起幾年前小表妹穿著單調過大醫院服時的失落表情，便萌生為病童服務的構想。
茱麗安娜第一件作品是為她阿姨認識的罹癌孩子設計醫院服 ，帶有火烈鳥和巴黎主題圖案。
這對妹妹製作的所有醫院服全部免費捐贈，他們接受捐助款項和材料；星巴克基金會(Starbucks Foundation)今年捐款3000元，新州醫院布料公司ImageFIRST在縫製好的衣服被送往醫院前免費清洗，鄰近住宅開發區一婦女團體和教堂青年團體則動員約40名義工剪裁布料。
收到可愛禮物的病童們紛紛寫信感謝這對小姐妹。
這對少女姐妹最近開始在色彩鮮豔 T 恤上縫製拉鍊，方便藥物注射，有了這樣的上衣，住院時不再需要穿長袍。
茱麗安娜剛初中畢業，卻能從容講述所做的一切，擁有超齡的沉著和成熟；她想成為癌症外科醫生。希望病童感到自信，知道自己被愛、堅強又勇敢。
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