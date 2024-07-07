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費城法拍屋房契轉讓拖延 苦等7個月無著

編譯周芳苑／綜合報導

費城54歲居民布朗(Dave Brown)去年11月在費城法警辦公室(Sheriff's Office)拍賣會買了一套聯排別墅，本該60至90天內轉讓房契，卻苦等7個月未取得房契，法警辦公室沒有任何解釋。該辦公室拍賣房產卻拖欠房契的情況嚴重。

布朗在拍賣會上購買的房產位於牛津圓環(Oxford Circle)，打算作為首次翻新計劃。他在公用事業公司工作，買房需要14 萬3429元，他借了一部份款項。

布朗上週仍在尋求房契，直到這兩天終於有結果；等待期間他不斷支付貸款利息。

「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)對城市紀錄進行分析並且對競標者、房地產律師和房產經紀人採訪後發現，像布朗這樣的買家有時會在拍賣會上花數十萬元購買法拍房產，卻等待幾個月不見房契，導致買家無法取得房產進行維修或出租。

過去，費城法警辦公室出售房產後，契約紀錄約需要6到8週才能完成，如今恐怕至少要等7個月；媒體實地調查後發現，其拍賣日平均在200多天前。

另有其他買家提報類似經驗，曾嘗試致電並前往法警辦公室一探究竟，幾乎無人解釋。

法警辦公室網站的「房契紀錄」(recorded deeds)單元自2021年1月以來似乎未曾更新。

費城女警長比拉(Rochelle Bilal)2020年上任後舉行的拍賣活動比前任警長少得多，但拍賣屋房契拖拉情況似惡化。

據市府紀錄，2018年5月至2019年5月間，共處理近4700個與法警辦公室售屋有關的房契，而2023年5月到2024年5月間，卻僅處理了647份房契。

在拍賣過後，無論買家是否獲得契約，費城法警辦公室都持續向買家收取與房屋銷售相關的費用。

據費城詢問報4月調查，法警辦公室將拍賣賣房相關的數百萬元收費，存入不在市政府控管的銀行帳戶，並以其支付音樂播放(DJ)、餐飲、彈藥以及價值9000元的辦公室吉祥物服裝等費用。

拍賣 費城 貸款

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