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麥當勞與日本動漫「咒術迴戰」合作推應用程式專屬特級香蒜醬

紐約訊
麥當勞與當紅日本動漫JUJUTSU KAISEN（咒術迴戰）攜手合作推出全新特級香蒜醬，自7月9日起在麥當勞應用程式獨家供應。
麥當勞與當紅日本動漫JUJUTSU KAISEN（咒術迴戰）攜手合作推出全新特級香蒜醬，自7月9日起在麥當勞應用程式獨家供應。

請準備好和我們最愛的的咒術法師無邊的法力做好連接，麥當勞與“JUJUTSU KAISEN”（咒術迴戰）攜手合作推出全新特級香蒜醬，自7月9日起在麥當勞應用程式獨家供應。以麥當勞日本公司的經典黑蒜醬為靈感而開發的這款特級香蒜醬為我們堅強的醬料陣容再添生力軍，除了大蒜和醬油的香氣外，還有淡淡甜味讓口感更均衡滑順。

這款全新醬料的包裝以倍受粉絲追捧的8個動漫系列角色作為瓶蓋的獨一無二設計特色，若全部收集齊全，保證讓您法力無邊。

* Yuji Itadori–千年難見的奇才，不但能夠抵抗Sukuna的毒藥，而且成為他的人體船隻。

* Megumi Fushiguro–以二年級法師註冊的天才，而且是唯一在入學第一年就獲准單獨執行任務的學生。

* Nobara Kugisaki–從鄉下來到東京，意志力超人一等的三年級咒術法師。

* Satoru Gojo–東京咒術高校最厲害的特級法師和教師。

* Kento Nanami–Gojo後期生，雖然成為受薪族，隨後回到東京咒術高校成為一年級法師，是所有成年人中最年長者。

* Suguru Geto–超強惡魔等級的法師，目的在創造沒有人類存在，專為法師而建立的天堂。

* Mahito–來自人類的咒語，觸摸一個人的靈魂就可改變他的樣貌。

* Sukuna–千年前存在的國王，即使死後仍然威脅著世界。

只需通過麥當勞應用程式選購黃金炸雞塊（Chicken McNuggets）或是您最喜愛的餐點，就可免費得到特級香蒜醬作為搭配，這樣的美味連法師都愛不釋手。每一次選購特級香蒜醬都可開啟30天免費通過Crunchyroll觀賞“JUJUTSU KAISEN”（咒術迴戰）全集和您喜愛的其他日本動漫節目。適用Crunchyroll試用期間有關條件與限制。

請自7月9日起擴大您的領域，打開麥當勞應用程式，點選美味的特級香蒜醬，並且完整收集您最喜愛的“JUJUTSU KAISEN”（咒術迴戰）角色，時間有限，售完為止。

麥當勞 動漫 日本

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