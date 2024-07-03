封口費案定罪 川普新州2高球場恐禁售酒

川普 封口費案被紐約州 判刑事有罪，目前在新澤西州 發酵，由於新澤西州規定，「被定罪名涉及道德墮落者」，不得擁有賣酒許可；因此川普名下的新州兩家高球俱樂部，依州法6月30日起不得賣酒；目前兩俱樂部均持臨時許可證賣酒，等候7月19日聽證會決定是否恢復賣酒許可。

MSNBC網站報導，新澤西州「酒精飲料管制局」(Division of Alcoholic Beverage Control)已通知川普集團，不為設在貝明斯特(Bedminster)、小馬頸(Colts Neck)兩地的「川普國立高球俱樂部」(Trump National Golf Club)換發新的販酒執照，舊照已於6月30日屆期失效。川普集團必須在7月19日辦的聽證會上提案，獲得通過才能換照。雖說如此，兩家高球俱樂部目前仍可持臨時執照賣酒到聽證會當天。

管制局代局長克魯格(Kirstin Krueger)指出，新澤西州法禁止「任何被定罪名涉及道德墮落者」持有賣酒執照；前總統因封口費案被定罪，「已引發持照人是否仍有資格持有該述執照的疑慮」。

川普在新澤西州的第三家「川普國立費城」(Trump National Philadelphia)高球俱樂部6月3日換照成功，日期早川普在紐約州被大陪審團判定34項罪名有罪幾天。

共和黨準總統提名人的川普因被判有罪，除了可能面對坐牢、緩刑、有條件假釋等更嚴重的刑罰以外，對他龐大的商業帝國很多方面也可能有影響。

新澤西州檢察長辦公室6月稍早便表示，正在調查川普被定罪，是否影響到州方發給的販酒資格。川普集團對檢察長的評估回覆說，川普本人是禁酒主義者，在該州並未持有賣酒執照。兩家高球場的執照是掛在他兒子小唐諾的名下。但管制局表示，認定川普是執照的「直接受益人」。

川普集團聲明說，7月19日要辦的聽證會「無的放矢、不公平」、「本集團誠摯希望，這場調查本質上無涉政治」。