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費城建築工墜亡 3工程公司與分包商被判賠6850萬

編譯周芳苑／綜合報導

費城建築工人馬胡努(Siarhei Marhunou)2021年12月在市中心為聯排別墅施工時，從50呎高墜落身亡，其家屬數月後提告；費城陪審團日前經四天審訊後，最終裁定OCF Construction等三家工程公司與分包商，須向其家屬賠償6850萬元。

馬胡努死時38歲，當年他從五單元聯排別墅工地的陽台墜落近50呎後死亡；他的遺孀漢娜·馬胡諾娃(Hanna Marhunova)事發隔年5月控告 OCF Construction 、Fitler Construction Group 和 2330 Sansom Street 三家工程公司，這些公司都隸屬於費城開發商費布什(Ori Feibush)。

工程開發案分包商HSC Construction和Hammers Contractors也被列為被告。

法庭文件稱，馬胡努才剛從白俄羅斯移民到費城，事發前一直在該開發案的五樓陽台工作、安裝壁板；工作時突然意外摔倒，碰到陽台臨時木製護欄。

據稱，該欄桿「(保護)嚴重不足且安裝有缺陷」，導致馬胡努從五樓墜落；馬胡努為壁板公司DPSY的獨立包商工作，該公司未被列為被告。

訴狀稱，被告粗心、疏忽、重大過失、魯莽及行為導致遭受致命傷害。

馬胡努家人律師稱，OCF Construction是開發案總包商，對施工現場條件負有主要責任；訴狀提到，被告應知道像馬胡努這樣的工人常被要求在有墜落風險的區域工作，需要防墜保護。

據媒體報導，幾家被告公司於審判前與馬胡努的家人達成和解。

陪審團裁決， 50% 過失歸於 OCF Construction，另20% 歸於Fitler Construction 和 2230 Sansom Street；其餘 10%責任 屬於該專案分包商。

根據法庭記錄，陪審團裁定的6850萬元將分拆歸屬於馬胡努遺產、馬胡努遺孀以及馬胡努的三歲兒子。

費城 白俄羅斯 移民

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