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紐澤西VegRun 百人齊心 環保尖兵

新澤西訊

由國際佛光會紐澤西協會主辦，南區分會承辦的 2024 VegRun 公益健走於 6月29日在Holmdel Park 拉開序幕，百位與會者熱烈參與，從暖身的帶動唱、考驗定力與合作的團體遊戲、學習每日鍛鍊，到健走，享用美味素食和有獎問答，響應環保愛地球，推廣素食。

新州佛光山監寺滿普法師指出，佛教自兩千多年前就重視環保與淨化人心，現今發達國家生活富足，卻不乏過度消費食物和資源的現象，所以國際佛光會在全球發起蔬食A計畫和VegRun公益路跑，秉承佛教慈悲本懷，尊重所有的生命，提倡不殺生，素食減碳，保護環境。他呼籲大家回報活動期間所行走的步數，紐澤西協會將以總步數為基礎，通過兩種方式回饋社會：植樹造林及捐助貧困地區兒童。

健行路線有湖畔漫步的平路， 也有挑戰的森林小徑。時近中午，卻溫度適宜，既無艷陽，又有微風，不論是平路或小徑，每組十餘人，在六波羅密旗幟前呼後應的引領下，佈施， 持戒，忍辱組朝著湖邊開拔; 精進，禪定，智慧組直接沿著小徑穿入林中。平路組有協會副會長張大禹為大家沿途解說公園的生態環境，挑戰組順利地越過樹藤，翻過山丘，居然提前十分鐘回到營地。原來承辦活動的南區分會長許故鄉與同修蕭家梁、女兒April多次實地勘查，熟悉路線。

協會督導陳宜文膝蓋和腿受重傷後，從坐輪椅到恢復日常行動，從0到75磅的承重，信仰的力量讓他能夠堅忍復健的鍛鍊，在同修蔣本澎的協助下，兩人分別解說、示範，帶領百人一起從暖身開始，學習由易而難，適合每日鍛鍊的動作。

「源源不斷」團體遊戲，考的是定力，靠的是合作。只見男女老少，一個個端著水碗，有的一溜小跑， 有的快步疾走， 有的不急不慢，穩如泰山。三分鐘後， 滿普法師一錘定音，勝出的前兩組成員分別獲得智慧與創新書籤及玉米作為獎勵。

協會會長童振邦讚歎愛迪生分會長李蔓玲和連素女師姐，兩人連夜加班，準備百人份的竹筍拌麵和麻醬涼麵。 李幸玲督導以及喻修蓮、陳美霞等多位師姐分別提供了菜餚、水果、甜點，和樂公司的Jessica贊助素包及飲料。有獎問答在歡聲笑語中，增長了不少佛學常識。

多位與會者表示，令人印象深刻的畫面是由黃淑儀師姐帶領的「四海都有佛光人」舞動。只見大草坪上有大陸來的年輕學子，有土生土長的華二代；有白髮蒼蒼的耆老，也有學步的稚兒，還有金髮碧眼的西方眾。一期一會，大家齊心響應VegRun公益路跑。 「四海都有佛光人」的歌聲中，有母子同行，有三代同來；有呼朋喚友的青年人，有舊雨新知的喜相逢，大家共同實踐三好、四給，呈現出佛光人的歡喜與祥和。

減碳 新州

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