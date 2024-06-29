新州長期熱浪惡化乾旱 部分地區限水

在6月強烈熱浪和近幾周降雨有限下，新州高達94％地區已變得「異常乾旱」。(農業部新州水資源科學中心)

全國防旱中心(National Drought Mitigation Center)公布最新數據指出，新澤西州 約10%地區目前處於中度乾旱狀態，而在6月強烈熱浪 和近幾周降雨有限下，高達94％地區已變得「異常乾旱」(abnormally dry)。有些地區甚至已實施限水。

數據顯示，坎伯蘭郡(Cumberland County)以及大西洋(Atlantic)、伯靈頓(Burlington)、卡姆登(Camden)和開普梅(Cape May)等郡的小部分地區都出現最嚴重乾旱。

防旱中心日前新發布的全美乾旱監測地圖顯示，新州 94%地區被列為異常乾旱，遠大於一周前的49%；近11%地區處於中度乾旱(moderate drought)，上周此數據為0%。

最新公布的乾旱地圖並未將新州許多地區降雨量超過半吋、某些地區降雨量達1至1.5吋的陣雨和雷暴考量在內。

整體而言，新澤西州6月幾乎均呈現乾旱情形。

根據國家氣象局(National Weather Service)統計，新澤西州各主要地區6月份降雨量，其中紐瓦克(Newark)地區僅 1.07吋 、低於約4.3吋的正常值；翠登地區(Trenton)降雨量僅1.01吋、遠低於4.4吋正常值；大西洋城(Atlantic City)地區僅0.86吋、遠遠比正常值3.6吋低。

接下來幾天仍偏乾燥，但本周末將出現更多降雨，預計周六、周日會有零星陣雨和雷陣雨。

新州尚未發布全州用水限制，但在長期熱浪和乾燥下，有些城鎮已實施限水，例如在莫里斯郡(Morris County)，丹維爾鎮(Denville)即日起至本月底限水，塞勒姆郡(Salem County)的潘斯維爾鎮(Pennsville)也實施限水，截止日將另行通知。