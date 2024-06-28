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新州27歲媽溺死2幼女 被控謀殺

記者周芳苑／綜合報導

新澤西州海洋郡檢察官辦公室(Ocean County Prosecutor's Office)檢察官比爾希默(Bradley D. Billhimer)宣布，萊克伍德市(Lakewood)一名27歲母親刺傷並淹死她兩個各1歲、3歲的小孩，被控兩項謀殺罪、一項為非法目的持有武器罪和非法持有武器罪。

檢察官辦公室表示，萊克伍德警方25日傍晚接獲舉報，稱謝南多厄大道 (Shenandoah Drive) 一處住宅有兩名兒童心臟驟停，警方抵達現場時，發現Hatzolah醫療服務中心正試圖挽救兩名幼童的生命。

檢察官辦公室稱，警方調查確認兩個女童均為溺水死亡，其中的1歲兒童還被刺傷，他們隨後做出結論，母親埃爾金斯謀殺了自己的孩子；警方將埃爾金斯帶往海洋郡監獄拘留，等候聽審。

比爾希默讚揚海洋郡檢察官辦公室重大犯罪部門(Ocean County Prosecutor's Office Major Crime Unit)、萊克伍德警察局(Lakewood Township Police Department)、海洋郡治安官辦公室犯罪現場調查部門(Ocean County Sheriff's Office Crime Scene Investigation Unit)以及海洋郡法醫辦公室(Ocean County Medical Examiner's Office)。

調查人員從事發住屋搬走一些箱子和袋子，裝入警長辦公室車輛。

事發住屋所在的社區房屋偏大，似乎多是有孩子的家庭，許多家庭位於在該鎮規模較大的東正教猶太社區，許多草坪上散落著玩具和自行車。

萊克伍德市市長科爾斯(Raymond Coles)說，他仍在等待官方調查結果，而任何涉及兒童的不幸事情都會造成傷害，而且傷害更大、更悲傷。當地東正教社區對此相當震驚。

據法院官員稱，埃爾金斯預計先舉行權前諮詢聽證會(pre-rights advisement hearing)，1日將在海洋郡高等法院舉行拘留聽證會。

新澤西州 監獄 猶太

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