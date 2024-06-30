預期海平面升高 新州淹水地圖開放查詢

新澤西 先進媒體(NJ Advance Media)報導， 為因應地球暖化 促成海平面升高的趨勢，民眾可從海洋大氣署繪製的互動地圖看出，哪些陸地和基礎建設面臨越來越大的暴洪與永久洪氾的風險，進而提前有所準備。

根據海洋與大氣層管理署2022年的預測，美國沿海的海平面本世紀結束前將升高2呎，2100年前高2.5-3.5呎。海洋大氣署製作的網路地圖顯示，不僅與大西洋沿岸平行地區將受衝擊，有些內陸地區也會受影響。

例如，海平面若上升2呎，洪氾將淹沒大西洋郡的 Tuckerton、 Port Republic、 Little Egg Harbor鎮和 Absecon。如果上升5呎，Holly Park、Cedar Beach和 Ocean Gate大部分地方可能遭淹沒。離海水倒灌河流有頗有距離的湯姆斯河沿岸城鎮如Camelot 以及 Parkway Manor，也可能淹水。

新澤西政府要求新建築的基礎須比聯邦規定高5呎，否則Holly Park、Cedar Beach和 Ocean Gate大部分地方，都可能遭海水淹沒。

更往南澤西海岸地區城鎮如 Margate、 Ventnor和 Brigantine可能遭到海洋和海灣潮水兩面夾擊。北邊一點，接壤哈德遜河的城鎮如澤西市、Hoboken 和 Weehawken，同樣會受到威脅。

羅格斯大學專家說，新澤西沿岸的海平面從1911年到2019年升高了1.5呎；同期全球海平面平均只升高了0.5呎。該校地球與行星科學系教授、氣候科學家科普(Robert Kopp)表示，如果溫室氣體的排放按目前速率持續增加，海平面上升的速度會越來越快。

他說，即使減少排放對本世紀末期以及更往後有利，未來20年海平面的上升已勢不可免，「所以，我們要從土地利用和基礎建設等方面，趕快採取因應措施。」