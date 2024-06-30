我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

預期海平面升高 新州淹水地圖開放查詢

記者張聲肇／綜合報導

新澤西先進媒體(NJ Advance Media)報導， 為因應地球暖化促成海平面升高的趨勢，民眾可從海洋大氣署繪製的互動地圖看出，哪些陸地和基礎建設面臨越來越大的暴洪與永久洪氾的風險，進而提前有所準備。

根據海洋與大氣層管理署2022年的預測，美國沿海的海平面本世紀結束前將升高2呎，2100年前高2.5-3.5呎。海洋大氣署製作的網路地圖顯示，不僅與大西洋沿岸平行地區將受衝擊，有些內陸地區也會受影響。

例如，海平面若上升2呎，洪氾將淹沒大西洋郡的 Tuckerton、 Port Republic、 Little Egg Harbor鎮和 Absecon。如果上升5呎，Holly Park、Cedar Beach和 Ocean Gate大部分地方可能遭淹沒。離海水倒灌河流有頗有距離的湯姆斯河沿岸城鎮如Camelot 以及 Parkway Manor，也可能淹水。

新澤西政府要求新建築的基礎須比聯邦規定高5呎，否則Holly Park、Cedar Beach和 Ocean Gate大部分地方，都可能遭海水淹沒。

更往南澤西海岸地區城鎮如 Margate、 Ventnor和 Brigantine可能遭到海洋和海灣潮水兩面夾擊。北邊一點，接壤哈德遜河的城鎮如澤西市、Hoboken 和 Weehawken，同樣會受到威脅。

羅格斯大學專家說，新澤西沿岸的海平面從1911年到2019年升高了1.5呎；同期全球海平面平均只升高了0.5呎。該校地球與行星科學系教授、氣候科學家科普(Robert Kopp)表示，如果溫室氣體的排放按目前速率持續增加，海平面上升的速度會越來越快。

他說，即使減少排放對本世紀末期以及更往後有利，未來20年海平面的上升已勢不可免，「所以，我們要從土地利用和基礎建設等方面，趕快採取因應措施。」

新澤西 暖化

上一則

樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出 維州Richmond新店現已開幕 歡迎光臨

下一則

伊州蟬聲連綿 周期蟬退場 狗日蟬接棒

延伸閱讀

前美國總統克利夫蘭新州宅 595萬掛牌上市

前美國總統克利夫蘭新州宅 595萬掛牌上市
房產交易假電郵詐騙猖獗 新州夫婦上當 損失逾3萬

房產交易假電郵詐騙猖獗 新州夫婦上當 損失逾3萬
新州餐廳老闆下藥性侵員工 4女受害

新州餐廳老闆下藥性侵員工 4女受害
4女受害 新州餐廳老闆下藥性侵女員工

4女受害 新州餐廳老闆下藥性侵女員工

熱門新聞

24歲的學霸才女阮明哲騎單車不幸被撞身亡。(gofundme截圖)

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

2024-06-25 11:28
喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

2024-06-26 11:13
沒有訂購任何商品，卻每天幾乎收到一到兩個包裹，讓芝城郊區一戶家庭倍感困擾。(pexels)

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

2024-06-21 09:55
44歲的格里格爾(右)涉嫌在2001年殺害前女友普雷爾(左)被捕。(馬州蒙郡警局)

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

2024-06-25 10:56
藥師法會時間表。(法寶寺提供)

法寶寺6.16和7.21舉行藥師法會

2024-06-15 01:59
拜登新政「就地假釋」可望在今年夏末開始執行。(USCIS臉書截圖)

就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談

2024-06-25 10:02

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡
湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了