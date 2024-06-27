前美國總統克利夫蘭新州宅 595萬掛牌上市

已故前總統克利夫蘭(Grover Cleveland)生前在新澤西州最後居住的房子，現以595萬元掛牌求售。(Callaway Henderson Sotheby's International Realty)

美國總統在位時居住的白宮不太可能出售，但退位後其居住的房屋則有機會上市出售；已故前總統克利夫蘭(Grover Cleveland)生前在新澤西州 最後居住的房子，現以595萬元掛牌求售。

克里夫蘭出生於新州 考德威爾(Caldwell)，他的妻子弗朗西斯·克利夫蘭 (Frances Cleveland)1896 年決定在新州這座小鎮度過退休 生活，在那之後，前總統便在普林斯頓(Princeton)選擇位於霍奇路(Hodge Road )15號的房屋度過餘生。

克利夫蘭為這座住宅命名「韋斯特蘭」(Westland)，紀念他擔任普林斯頓大學(Princeton University)教授的密友韋斯特蘭(Andrew F. West)。房地產業者Callaway Henderson Sotheby掛牌經紀人米爾斯(Maura Mills) 稱，這座住宅建於1854 年，克利夫蘭升等改建，如今擁有令人難以置信的建築結構、高挑天花板和美妙自然光線。

米爾斯認為，房子舒適的樓層設計適合現代生活，也適合舉辦盛大的娛樂活動。

根據普林斯頓歷史學會(Historical Society of Princeton)紀錄，這座戰前宅邸是國家歷史地標，最初是美國海軍高階將領斯托克頓(Robert F. Stockton)的住所。

克利夫蘭退休住宅模仿普林斯頓另一個地標「莫文」(Morven)，是斯托克頓家族(Stockton)18世紀建造的喬治亞風格宅邸；克利夫蘭 1897年3月起一直住在這棟房子裡，直到1908年6月去世。期間加建兩層樓側翼，有備用臥室和克利夫蘭所需要的撞球室。

根據當地報紙報導，克利夫蘭一到普林斯頓便安頓下來。他與大學教授們舉辦紙牌遊戲，大學生們在他生日時獻唱小夜曲，並在足球比賽結束後遊行到他家。克利夫蘭與大學教授和學生往來，但他本人從未從大學畢業。