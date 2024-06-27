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房產交易假電郵詐騙猖獗 新州夫婦上當 損失逾3萬

編譯周芳苑／綜合報導
房產交易詐騙猖獗，電匯房款務必提高警覺。(pexles)
房產交易詐騙猖獗，電匯房款務必提高警覺。(pexles)

近來房地產交易假冒身份的詐騙案爆炸性成長。根據詐欺防制軟體公司CertifID的2024年報告，近四分之一受訪者交屋過程收到可疑通訊，20人中有1人上當被騙，損失金額中間值超過7萬元。

新州準夫妻馬達萊娜(Jessica Madalena)和皮茨尼格(Daniel Pietschnig)就是受害者，看中位於新州博根郡(Bergen County)夢想住屋，在透過他們以為正確的電郵溝通後，卻將頭期款誤匯給騙子；房地產經紀人以及律師都撇清責任。

這對準夫妻共損失3萬2500 元。

他們2022年 9 月 1 日簽署買房合約，預訂11 日7日交屋(closing)，頭期款3萬2500元繳納期限為9月19日。

兩人9月8日起開始收到後來被證實是詐騙的電郵，電郵名單裡看似有房地產經紀人、律師和賣家律師。

後來得知買賣雙方律師的電郵信箱都是假帳戶；有人冒充買方律師聲稱頭期款期限改為9月13日。

馬達萊娜9月9日電匯頭期款。頭期款繳款期限屆滿當天，這對準夫婦收到律師電郵提醒繳款，他們感到困惑，發送所有證明已付頭期款的證據，律師立即打電話給他們，才知受騙。

馬達萊娜回頭檢視所有電郵，發現有假郵址。

事發後，夫婦兩人的律師朋友致函相關人，要求提出保險索賠；然而買方律師回應稱沒有保險，房地產仲介未回應；隔年2月，馬達萊娜的母親在臉書頁面貼文講述來龍去脈，終於接到電話。

房地產仲介代表稱，買方上當匯錢是買方的事，不是他們的錯。無人針對詐欺案提保險索賠。

詐騙者可從房產掛牌清單等管道輕易取得資訊，鎖定參與房地產交易的專業人士，只要可入侵房產經紀或律師電郵，就可創建假電郵地址讓當事人受騙；房地產交易任何一方的保險都至關重要。

這對夫婦受騙案的房產經紀與律師都稱電郵未被入侵。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)建議買賣方詳讀電匯詐欺相關訊息，出事時可向網路犯罪投訴中心 (IC3) ic3.gov舉報。

房地產 保險 詐欺

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