我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

金色年華老人中心 成功幫助新移民拿到Respite Care福利

新澤西訊

金色年華近期幫助多位老人成功申請到了Respite Care和JACC Program福利。此福利特別針對有綠卡，但是還不到5年，白卡又在等待期間的老人們。詳情歡迎大家諮詢中心華人部美霞Michelle。

位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，中心從不吝嗇投資不斷改善基礎設施，更新設備，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築以嶄新的面貌呈現給大家。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

金色年華在疫情期間仍竭盡全力為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。

來吧！快來加入金色年華溫暖的大家庭，中心全體工作人員真摯地歡迎您。讓生活的每一天都更精彩！

新州 福利 疫情 投資 綠卡

上一則

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

下一則

余志成出版中英雙語詩集「歲月吟者」

熱門新聞

沒有訂購任何商品，卻每天幾乎收到一到兩個包裹，讓芝城郊區一戶家庭倍感困擾。(pexels)

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

2024-06-21 09:55
24歲的學霸才女阮明哲騎單車不幸被撞身亡。(gofundme截圖)

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

2024-06-25 11:28
一名華府女子花3.99從二手店購入的瓶子，後來發現竟是千年瑪雅文明文物，目前已經通過大使館寄回墨西哥。(截取自WUSA9 YouTube頻道)

她花3.99元購入二手花瓶 竟是千年瑪雅文明無價寶

2024-06-19 16:11
44歲的格里格爾(右)涉嫌在2001年殺害前女友普雷爾(左)被捕。(馬州蒙郡警局)

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

2024-06-25 10:56
伊州艾金被評為全美最安全、最能負擔的城市。(艾金市臉書)

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

2024-06-19 10:44
喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

2024-06-26 11:13

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛