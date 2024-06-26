中美韓協會舉行社區會議 賓州國會眾議員布萊恩應邀出席

與會人士合影。前排右3-5為：布萊恩、王金、梁琫弼。

為增進華裔社區與韓裔 社區之間的交流合作，6月20日，中美韓協會假南費城 華達大酒家舉行社區會議，賓州國會眾議員 布萊恩（Brian Fitzpatrick）應邀出席活動。

韓方代表、21世紀中美韓領袖社團（21 C American Korea China Leaders Society）秘書長梁琫弼在活動中首先致辭，他說，布萊恩先生今天來到南費城，不僅僅是為了他競選連任，同時也是為了能為亞裔 社區發展做出一份貢獻。

布萊恩隨後發言。他感謝受邀出席本次會議，並做自我介紹。他說，他代表費城東北區、巴斯縣（Bucks County ）及蒙哥馬利縣（Montgomery County）等地區，在國會負責外交事務，是國會外交委員會成員，協調美國各族裔之間的關係是他的一項工作。他對梁琫弼以及僑社在他初選時給予的慷慨幫助與大力支持表示感謝。

布萊恩發言時邀請大家訪問華府，參觀國會大廈。他說，在國會不僅可以與他交談，還有機會結識他的同事，他們分別代表美國不同的州，通過他們，大家可以瞭解美國各州的情況及聯邦立法體系。

布萊恩還對中國新年表示出濃厚興趣 。他希望屆時可以應邀來費城出席中國新年慶典活動。他說，通過參加中國迎新年活動，瞭解中國文化、歷史及傳統，可以在他出訪時，對其外交事務提供幫助。他最後希望與亞裔僑社的友誼地久天長。

中方代表、中美韓協會會長王金最後致辭。她感謝布萊恩光臨活動現場，並祝賀他初選成功，同時對他為促進中韓社區和諧發展交流表示感謝。她希望僑社可以為布萊恩的競選繼續給予支持與幫助，並希望通過這次會議，進一步促進華人 社區與韓裔社區的合作交流。她同時對於僑社一直以來對中美韓協會會務發展的支持表示感謝。

賓主交談甚歡，會議在溫馨友好的氣氛中圓滿結束。