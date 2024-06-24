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費城高中畢業生 獲已故好友父母資助8000獎學金

編譯周芳苑／綜合報導

費城特許學校「弗萊雷特許高中」(Freire Charter High School)應屆畢業生沃克·凱格勒(Alanna Walker-Kegler)最要好的同學三年前被誤殺身亡後，她一直隨身將其照片帶在身上，畢業典禮當天她獲得該同學父母資助的獎學金8000元，為這段青少年誠摯友誼畫下圓滿句點。

弗萊雷高中校長摩爾(Chris Moore)說，這可能是他參加過最令人難忘的畢業典禮。

沃克·凱格勒的已故好友是沃克(Antonio Walker)。沃克·凱格勒原以為兩人會一起參加畢業典禮、一起談笑，但是10日典禮上共77位畢業生，沃克缺席。

2021年3月，當時15歲的沃克打完籃球經過西費城時，遭人認錯槍殺，莫名成了幫派之爭的無辜受害者。兇手日前已認罪。

事故發生後，沃克-凱格勒將好友照片放在項鍊墜子裡，天天掛在脖子上，紀念兩人的深厚友誼。

畢業典禮上，沃克-凱格勒獲得「小安東尼奧·沃克紀念獎學金」(Antonio Walker Jr. Memorial Scholarship)，獎勵她在學生運動員和年輕企業家方面表現出色，肯定她體現好奇心和真實性、心懷同情心讓已故安東尼奧成為所有人的朋友。

沃克-凱格勒聽到自己的名字被大聲念出時，淚流滿面走向沃克的母親，緊緊擁抱。

沃克-凱格勒今秋將到威德恩大學(Widener University)入學。

8000元獎學金由高盛(Goldman Sachs)小型企業計畫資助，該計畫由沃克的父母創立；沃克父母在兒子去世後以兒子名義創立基金會Antonio Walker Jr. Foundation，並與弗萊雷及資助者合作。

沃克喜歡科學、關心環境；他的母親說，沃克是個素食主義者，而且是深刻的思考者，總是著眼大局。沃克是六個孩子中的老二，在他大姐18歲生日那天被殺，從未見到目前2歲的小弟弟。

費城 高盛

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