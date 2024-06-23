沃爾瑪未依規標價 164萬元與新州和解

新澤西州檢察長辦公室表示，零售鉅子沃爾瑪 (Walmart)被控全州64家門市未依法規正確標示單位價格，經和解被處以164萬元罰金，這項金額也創下新紀錄。

新州 媒體NJ Advance Media兩年前報導，沃爾瑪50家門市有近3000起類似的標價違規事件，引起關注。

新州總檢察長普拉特金(Matthew Platkin)透過聲明說。隨著食品雜貨價格續漲，確保消費者獲得訊息以便做出消費抉擇比過去更重要。

普拉特金稱，和解協議包括161萬元民事罰款，創「度量衡辦公室」(Office of Weights and Measures)最高額，藉此強調絕不容許零售商 從事非法定價行為，以免剝奪消費者輕鬆比價並決定購買哪個商品的能力。

沃爾瑪因違反「單位定價揭露法」(Unit Pricing Disclosure Act)和「消費者詐欺法」(Consumer Fraud Act)被指控，這些依據衍生的罰款遠高於先前依其他州法所懲處的每次50 元罰款。

新州定價法規旨在確保消費者輕易比較商品價格。零售商須提供比價訊息，讓購物者比較相同商品不同尺寸的成本效益。

比價訊息即是「單位價格」(unit price)，計量單位包括盎司、磅、夸脫和100計數等計量單位，不同尺寸的同款商品應採相同計量單位，然而，沃爾瑪被控的64家門市卻在同款商品不同尺寸之間採用不同計量單位，購物者無法在不同基準上輕鬆比價。

新州度量衡辦公室2023年前三個月對全州沃爾瑪進行價格檢查，發現使用錯誤計量單位多達2000多例；同一類商品常使用不同計量單位，例如咖啡，有時以罐為單位，有時又採用每磅、每100杯為計量單位，難以比價。

最新和解協議並要求沃爾瑪配合進行若干調整，包括和解90天內培訓新員工遵行標價規定、每半年向消費者事務部(Consumer Affairs)提交半年缺失糾正等相關報告。

和解協議除了161萬元民事罰款外，另外2萬5409元用以賠償州府調查費和律師費。