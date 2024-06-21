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不甩最高法院裁決 費城禁槍枝撞火槍托

記者張聲肇／綜合報導

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)日前簽署執行市議會通過的禁止槍枝改裝撞火槍托(bump stocks)法案，直接槓上推翻類似聯邦法令的最高法院。

費城法令立即生效，任何加速半自動步槍開槍速度的裝置，在費城都不准製造、買賣、使用。半自動步槍或手槍，不得改裝為全自動。

最高法院裁幾天前，才以撞火槍托並非美國法典(United States Code)第26編(Title 26)定義的「機關槍」(machine gun)為由，裁決說，若予禁止，即屬違法。這會讓行政單位更難以限制槍械暴力。

撞火槍托如今不僅是聯邦法律允許使用的裝置，賓州的法律也允許，因為賓州眾議會5月才以些微比數，擋下禁用的法案。

帕克簽署的法令，也禁止把手槍變成機關槍一樣快速連發子彈的「自動撞針鍵」。手槍的「自動撞針鍵」目前仍在聯邦法令禁用之列，預料有關條文也將受到挑戰。

帕克說，雖然費城槍擊案有見減少，她領導的市政府「不會停歇。」「所謂的自動撞針器材，能將手槍轉變為機關槍，當這種東西仍出現在費城的時候，我們沒有歇息的時間，也不能緩下(提升治安)的腳步。」

但是這則法律幾乎注定會受到司法挑戰。賓州法律規定，費城不得制定比州法更嚴格的槍械管制條例。

幾使費城這則法律受到挑戰，提案的市議員瓊斯(Curtis Jones Jr.)說，市府團隊的律師多得很，誰怕誰？何況上訴法院2月才判決，該市2021年禁止幽靈槍的法律有效。幽靈槍是指沒有廠家序列号的自製或簡易槍枝。

國會參院多數黨領袖舒默提案挑戰最高院的裁決，18日在共和黨阻撓下，無法進入票決的程序。

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