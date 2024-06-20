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全美最差租屋大城 新州紐瓦克衛冕榜首

編譯周芳苑／綜合報導

根據「富比士」(Forbes)雜誌的最新排行榜，新澤西州大城紐瓦克(Newark)因租金持續攀升，連續第二年被評為全美最差的租屋大城市。

同屬新州的澤西市(Jersey City)租房條件也好不到哪裡去，在最差租屋城市排行榜上的95個城市中排名第 88 。

「富比士」針對城市的租金可承受度、可用性和便利設施、生活方式和安全性等21項指標進行評估，進行排名。

在滿分100的大前提下，紐瓦克拿到「零分」；紐瓦克租金上漲250元，平均每一公寓租金中間值為2100元，鄰近紐約市租金則下跌22元。

不僅如此，紐瓦克出租單位量明顯減少，每10萬戶家庭僅8.5套公寓待租，紐約市則為每10萬戶家庭高達137.2 套，全美則是 164 套。

至於澤西市，其平均租金中間值為2467元，雖比紐瓦克貴，但澤西市可租公寓比紐瓦克多，該區每10萬戶居民有 19套可租公寓。

紐瓦克官員此前曾指責州政府未充分解決可負擔住房的問題。針對排行榜則未出面置評。

在富比士排行榜中，加州長灘(Long Beach)是全美租屋環境第二差的大城市，紐約市則是第三差。

租屋環境排名前五名的大城市包括內布拉斯加州的林肯市(Lincoln)和奧馬哈市(Omaha)、北卡羅來納州洛麗(Raleigh)、德州奧斯汀(Austin)以及俄克拉荷馬州俄克拉荷馬市(Oklahoma City)。

租屋環境最佳的林肯市租金中間值為1225元，而且失業率較低，每10萬戶居民擁有公寓數量相對多。

租金 紐約市 內布拉斯加州

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