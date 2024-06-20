新澤西中文學校協會 李珠瑛接棒會長
新澤西中文學校協會日前召開校長會議，11所中校校長暨行政共43名出席，各校校長分享學校現況，討論招生的困境與解方，會中同時進行會長交接，由協會理事長戴松昌監交，新任會長李珠瑛接棒。
卸任會長謝嘉文表示，暑期即將舉辦的FASCA海外青年文化大使協會培訓與6月底教師研習營，歡迎報名，同時鼓勵學校培養學生參加僑委會全球僑校學生暨僑生歌唱大賽。紐約文教中心主任陳永豐、副主任王鈺淇、駐紐約辦事處教育組主任楊敏玲等出席。
陳永豐希望各校將歌唱與短片等比賽列入每年行事曆，以培養學生文化素養，也鼓勵九年級以上學生參加英語服務營，和臺灣的國中小學對接，密切交流。楊敏玲說明教育組對舉辦華測僑校的補助方式，以及雙語勳章的益處。
各校校長於會中分享該僑校的特色與文化活動，多人表示目前最大的問題是招生和教師招聘，討論如何避免學生周六早上說「我不要去上課」，周五晚上說「我不要寫功課」等惡性循環。陳兆程表示，維德孟華教粵語和華語，也有很多非華裔學生，學校致力於讓學生願意了解中華文化。林郁翠說，愛迪生有舞獅和擂鼓隊，雙十國慶、市政府和圖書館，都會邀請去表演，是跟主流社會接觸很好的橋樑。
慈濟中部邱瓊玉建議，平常跟學生有很多的互動，才能去說服學生參加活動。陳正緯表示，北新因為招募家長進校教學，今年師資穩定，校況上軌道，往招生方面努力。普林斯頓陳怡君提出家長的訴求已變，教學方法應有不同的對策，希望學校間資源共享。博根林淑萍、新海李端君、中部殷尚傑、梅山林詩瑤、慈濟北校黃蕙媺、聯合孫藹如等也積極加入討論，希望僑校越辦越好。
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