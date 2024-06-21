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媽媽聯誼會捐款紅十字會兩萬美元 支援龍捲風重災區

新澤西訊
(左起) 林梅麗、 楊幼天、張春華(右一) Laura Bielskie
(左起) 林梅麗、 楊幼天、張春華(右一) Laura Bielskie

6月6日媽媽聯誼會會長張春華、理事楊幼天、林梅麗代表聯誼會前往北澤西紅十字會捐款2萬美元,支援美國南部和中西部遭強烈龍捲風襲擊的重災區。紅十字會的區域慈善官員 (Regional Philanthropy Officer) 勞拉•比爾斯基(Laura Bielskie) 代表該會接受善款時，激動的擁抱三人，一再表示對媽媽聯誼會的及時支援萬分感謝。

勞拉說: 「今年3月以來，德克薩斯州、路 易斯安那州、堪薩斯州、北卡羅萊納州、阿肯色州、伊利諾州、印第安納州、愛荷華州、肯塔基州、田納西州、密西根州、阿拉巴馬州、密西西比州、奧克拉荷馬州俄亥俄州、喬治亞州、內布拉斯加州等南部及中西部州的部份地區反覆爆發了上百個龍捲風，危險的洪水、冰雹和嚴重的風暴使城鎮支離破碎，家庭流離失所，人們無法謀生。龍捲風所到之處一片狼藉，樹木被連根拔起，超過 2,500 棟房屋被摧毀夷為平地，大量房屋受損，導致多人傷亡和大面積斷電。受惡劣天氣影響，底特律都會機場、芝加哥奧黑爾機場和米德韋機場發生航班延誤。紅十字會在各災區共部署了1700名接受過正規訓練的志工，在紅十字會具有豐富救災經驗的員工帶領下，將裝載著救濟物資的車輛直接開進受災嚴重的社區，為斷電的居民提供熱餐和飲水、飲料;為清理受損房屋的人們提供清潔用品、清掃工具和遮蓋房屋的防水布; 還有毛毯、急救用品、生活用品、尿布、甚至為家庭寵物分發食物。除了提供食物和救濟物資外，我們還為幸存者提供重要的安全庇護所以及身體健康和心理健康服務，確保受影響的居民有棲身之所，並得到他們需要的同情和關懷，直到他們能回到重新建好的家園之前，我們都會是這些幸存者可以依靠的肩膀。」。願支持媽媽聯誼會"急難救助"項目的善款請寄至:6 Hardley Drive ，Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA(急難救助) ，聯絡電話： 609-655-4742，捐款免稅號碼: 22-3463401，Email: [email protected]，網頁：njumca.org

龍捲風 奧克拉荷馬州 內布拉斯加州 俄亥俄州 田納西州

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